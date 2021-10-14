西甲｜阿古路初癒復出友賽即建功　勢改善巴塞鋒線疲弱問題

阿古路今夏滿心歡喜加盟巴塞隆拿，準備與好兄弟美斯並肩作戰，豈料劇情180度逆轉，美斯突然出走轉投巴黎聖日耳門，剩下阿古路一人。

當這名阿根廷神鋒小腿傷患初癒後，一切已變得不一樣，阿古路在閉門友賽中首度為巴塞披甲，並隨即交出入球。



2021年夏天，對阿古路而言必定難忘，先離開效力十載的曼城，欲加盟巴塞隆拿與好兄弟美斯聯手，二人先在美洲國家盃合力奪走成年組首個國際賽錦標，原以為一切很美好。豈料巴塞陷入財政問題，忍痛與美斯終止合作關係，阿古路慘被「賣豬仔」，開季前右腳小腿又受傷，「倒楣男」之名當之無愧。

阿古路身心齊受創 開季前小腿受傷料缺陣10星期

阿古路慘成最大輸家 說好的好兄弟呢？

阿古路以巴塞球員亮相魯營球場。（Getty Images）

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巴塞隆拿開季以來「佳績」有目共睹，聯賽接連賽和多支中型班，如今只能排第9位，當日「地上最強」之名早已蕩然無存。

阿古路的小腿傷患接近痊癒，並首度穿上巴塞球衣，出戰閉門的熱身賽，與西丙的科爾內亞（UE Cornellà）拍跳。阿古路身邊雖沒有了美斯及基沙文等球員，但安素法迪﹑古天奴﹑碧基等主將皆有披甲。這名33歲的阿根廷前鋒門前「執死雞」，首戰即有進賬，加上古天奴的入球，最終與對手打成2：2平手。

阿古路首度披甲代表巴塞，即以一球執死雞建功。（巴塞官網截圖）

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當巴塞前場失去了美斯後，前線質素大不如前，蜀中無大將，唯有靠巴夫韋迪及借將盧克迪莊作先鋒，至今7場聯賽只攻入11球。即使未知阿古路會否在本周末的聯賽復出，無論如何也是對巴塞的利好消息，有望改善巴塞前線乏力的問題。

美斯與阿古路穿上巴塞球衣相擁的一幕，相信短期內難以發生。（資料圖片／Getty Images）

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