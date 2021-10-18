石宇奇長文反擊網民　「起水泡專家」作辯解　僅人前輕鬆背後難過

「若我在20分退賽，技術上我就還沒輸」，中國羽毛球手石宇奇的一番話，引起軒然大波。這名中國球手早前在微博發長文反擊網民，直言賽場如戰場，就算落敗，也要對方贏得難受，不過這段文章不足3小時便刪除了。



中國隊在湯姆斯盃4強淘汰日本，決賽與印尼爭標，「一哥」石宇奇沒有披甲，改由陸光祖打頭陣，與真庭（Anthony Sinisuka Ginting）力戰三局落敗，其後男雙由周昊東/何濟庭出擊，直落兩局告負。「印尼柯震東」基斯迪（Jonatan Christie）以局數2：1力克李詩灃，結果印尼直落3場擊敗中國，相隔19年再稱霸湯姆斯盃。

真庭在陣的印尼隊，直落3場擊敗中國隊奪冠。（路透社）

石宇奇在4強上陣，面對日本桃田賢斗，次局以5：20大幅落後之際，這名中國球手竟然表示退賽，賽後他表示：「我在20分退賽，技術上我就還沒輸，因為（分數）還沒到21嘛」，加上受訪時的態度，隨即引來網民猛烈抨擊。

中國羽毛球男單一哥詭異時刻退賽 難抵劣評留言反擊

石宇奇早前在蘇迪曼盃擊敗桃田賢斗，助中國隊奪得冠軍，大受讚賞；未料轉戰湯優盃卻惹禍。（Getty Images）

石宇奇微博留言摘錄：

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面對網上群情洶湧，事件經過發酵後，石宇奇在微博再發長文反擊網民，直言他們的理解不準確，他是有苦衷，「我是一個『起水泡』專家，這是我個人身體的問題，早前蘇迪曼盃對桃田賢斗時，左腳已經有水泡，所以右腳需要發更多力，從而令我右腳未曾磨過的地方又磨出血泡，但還是堅持打完。」

湯姆斯盃緊接蘇迪曼盃上演，石宇奇的水泡問題仍未痊癒，今仗再鬥桃田當然吃力，「今次與桃田交手，首局打了一半左右，我相信不少認真觀戰的球迷也看到，我的移動開始變得吃力，本應接到的球接不到，或者移動不到位而未能在最佳位置擊球，結果很可惜地輸了第一局。」

石宇奇直言「起水泡」是他的老問題。（Getty Images）

對於退賽的時機，石宇奇有自己一套的解讀方式，他再度重申天有不測之風雲，難保對方因為一個意外而放棄，「賽場如戰場，一切可以獲勝的方法也要嘗試，我拖到20分時，萬一我一個假動作，引致對方出現什麼問題，棄權的話，勝利就屬於我了。」他亦為自己受訪時的態度辯護，即使笑着說，在背後卻是難過得哭了。

石宇奇堅稱就算落敗，也不可以讓對手贏得容易，「賽場如戰場，我就是搞人心態，讓他贏也得難受一點。」這名25歲的球手也向「Haters」道謝，感謝網友們鍛鍊他的心智。不過，這段發文在3小時內已被他刪掉。

石宇奇發長文回擊網民，但不足3小時隨即刪掉。（網上截圖）