足球熱話︱馬體會翼鋒回首中超生涯　舉兩例證「完全是另一層次」

歐聯馬德里體育會2：3不敵利物浦，比利時中場卡拉斯高（Yannick Carrasco）正選披甲，但未有太多貢獻。然而這位曾效力中超大連人兩季的球員日前接受西班牙《世界報》專訪，內容卻惹來內地網民關注。



卡拉斯高2018年離開馬體會前往中超掘金，轉投大連人（前稱大連一方），有傳年薪高達1100萬歐元，但他加盟後僅半季已透露自己未能適應中國生活，要求離隊。

最終他以先借後買的方式，在2020年回歸馬體會至今，繼續成為主帥施蒙尼麾下主力。

卡拉斯高曾效力大連人兩季，但加盟後不久已要求離隊。（微博圖片）

這位大連人「名宿」早前受訪，被問到為何當初選擇到中超，他形容是「個人選擇」。「當時俄羅斯世界盃很快就到，但我在馬體會不太順利，我想做好準備、踢世界盃。」

卡拉斯高也不忌諱，直指中超的整體技術跟水平不高。「如果中超隊對馬體會，會輸不知道多少隻光蛋。但情況不止於此，當你走到空位，球不會傳到你前方，反而在你的後邊，你不得不回後拿球。」

他認為中超「完全是另一種層次的足球」，但卻指兩年來的經歷算美好，也沒有白費時間，「讓我成長，讓我學會如何以主力身份扛起球隊。」他明白自己在黃金年齡突然到中超效力，難免會引起關注，但認為不會影響生涯，「能力和天賦是與生俱來，不會消失的。」

卡拉斯高現已回巢馬體會，並繼續擔任主力。（Getty Images）

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