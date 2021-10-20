足球娛樂︱伊卡迪疑出軌與Wanda鬧離婚　缺操兩日後結局峰迴路轉

現眼報，來得快？阿根廷前鋒伊卡迪當年向視他如弟弟的麥斯盧比斯派綠帽，拆散對方的大好家庭。他與Wanda自此愛得高調，常常大曬尺度極大的親熱照，近日卻因疑似出軌事件鬧離婚，他甚至威脅要離開巴黎聖日耳門，令身兼他經理人的妻子Wanda失去財源。

「又一個大好家庭被一個蕩婦拆散」，Wanda日前在社交媒體的一句話，由她說來實在諷刺。不料之後劇情出現180度轉變，不得不服了這對足球界神奇夫妻。



伊卡迪與太太Wanda Nara。（Instagram＠mauroicardi）

國家隊生涯曾經一片光明的伊卡迪，自2013年轟動球壇的「勾義嫂」事件後，鮮有代表阿根廷的機會，坊間盛傳美斯基於與盧比斯的友情，從中作梗。即使受盡千夫指，伊卡迪與Wanda愛得無怨無悔，還讓她擔任自己的經理人。

可笑的是，或許他自知昔日搶人老婆，即使二人育有兩女，伊卡迪對Wanda似乎仍缺乏信任，西班牙《馬卡報》報道，他日前要求Wanda給他看手機信息，不料因而被反噬。

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Wanda 上載脫下婚戒的照片。（Instagram＠wanda_icardi）

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傻豬要求令婚姻陷危機

Wanda願意給他看手機，條件是伊卡迪同樣要那樣做，結果他找不到老婆不忠證據之餘，還令自己陷入萬劫不復之地——Wanda在他手機中，找到他與阿根廷女明星María Eugenia Suárez的情慾短訊，盛傳女方說了一句：「某天我們要去一個沒有人認識你的地方做愛，哈哈哈。」

Wanda在盛怒中提出離婚，並在社交媒體寫上：「又一個大好家庭被一個蕩婦拆散」。她在周一（18日）甚至上載一張脫下婚戒的照片，「早晨，我寧願手上不載戒指」。

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缺操兼缺陣 威脅要離隊

伊卡迪為此連日缺操，PSG主帥普捷天奴承認伊卡迪因家庭原因未有參與訓練，惟指出對方會被列入歐聯對RB萊比錫一戰大軍名單。不過最終出場名單上，並沒有伊卡迪的名字。

來自阿根廷的消息指，Wanda已經提出離婚，當地電視節目《Los Angeles de la Manana》聲稱，伊卡迪的回應是：威脅要離開PSG，影響Wanda的財政收入。他跟PSG的合約2024年才屆滿，生涯正在走下坡，假如此時離隊，勢難找到人工相若的「筍工」。

峰迴路轉的結局

正當二人的婚姻看似無彎轉之際，劇情忽然峰迴路轉，伊卡迪在Instagram上載二人相擁的合照，並寫上：「我的愛，多謝你繼續相信這個美麗的家庭。多謝你擔當我們生活中的摩打，我愛你。」

「當你傷害你的所愛，實在很痛苦。直到你傷害的人原諒你，才能再次回復正常。」他的一席話，看來已獲Wanda原諒。被指為第三者的María Eugenia Suárez大呼冤枉，而Wanda的社交媒暫時未見更新。

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