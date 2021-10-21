亞協︱理文輸波贏掌聲　陳曉明見證球會圓亞洲夢：不會是最後一次

亞協盃跨區決賽，香港代表理文雖不敵烏茲別克的拿薩夫，但卻贏盡本地球迷掌聲。陪伴了理文3個球季，一手建立球隊踢法、風格跟文化的主教練陳曉明，特別感觸。



代表香港參加亞協盃的理文，昨晚作客烏茲別克出戰等同四強階段的跨區決賽。球隊面對當地勁旅拿薩夫，在先失兩球下仍未有放棄，企穩陣腳後一度熱血追平。

可惜到補時階段被對手一記美妙的窩利抽射踢出局，未能再進一步殺入總決賽，改寫香港足球歷史。

亞協盃︱理文落後兩球下一度追和 加時飲恨出局無緣再創歷史

理文在落後兩球下未有放棄，一度追至2：2平手。（AFC）

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已執掌球隊3年的主教練陳曉明，親手建立出球隊堅持搓傳的風格，他承認對手技高一籌，但慶幸球員仍願意嘗試在後場組織進攻，因此為一眾麾下感到驕傲。

「他們用最大努力收窄跟對手的差距，大家可以抬起頭步出球場，希望這種熱血可以感染球迷，令更多人支持理文及香港足球。」

理文輸波贏掌聲，陳曉明相信球員能抬起頭步出球場。（AFC）

「不會是最後一次，為香港足球做點事」

理文今次能夠晉身跨區決賽，除了受惠於疫情下有球隊退出，也因抽得上籤令球隊直入四強；不過球員長途跋涉遠赴烏茲別克參賽，也是排除萬難。

陳曉明道：「全隊上下十分珍惜跟享受這個機會，雖然有遺憾，但這不會是理文的最後一次，還會有第二、第三次。我們想為香港足球做一點事，把今次經驗帶回本地聯賽，甚至香港隊，讓大家成長。」

陳曉明執掌理文3個球季，逐步帶領球隊走上衝出亞洲之路。（AFC）

他憶述球會成立初期，自己決定由澳門返港執教，正是以參加亞洲賽為目標，現在終於達成願望，特別感觸。

「大家預計今場會強弱懸殊，但我們踢了120分鐘才分勝負，得到敵軍職球員、球迷的尊重跟認同。希望亞洲今日開始，會認識香港有隊波叫理文，雖然我們只有4年歷史，但我們是很有心、很有目標去發展，會繼續提升水平的球會。」

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