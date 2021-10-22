歐協聯｜羅馬作客挪威爆冷慘敗　摩連奴執教過千場的尷尬第一次

摩連奴回歸意甲執教羅馬，季初頭威頭勢，一度3連勝登上榜首，可惜好景不常，聯賽接連不敵拉素及祖雲達斯等強敵後，在歐洲協會聯賽再度創下尷尬紀錄。

羅馬今輪作客挪威勁旅波杜基林特，竟然吞下一場1：6的慘敗，摩連奴執教生涯首度單場失6球。



由摩連奴帶領的羅馬，至今一直穩守意甲前列，在今季新增的歐協聯分組賽中，最初同樣順風順水，兩戰兩勝，今輪造訪挪威的波杜基林特，收起譚美阿巴謙﹑米希達利恩等主力，以一眾副選球員擔正，力爭3連勝。

然而暫列挪超榜首的波杜基林特絕非省油的燈，開賽8分鐘即開紀錄，保菲姆（Erik Botheim）禁區內起腳得手，這名前鋒其後造就貝治（Partick Berg）禁區頂轟入金球，20分鐘拉開領先比數至兩球，羅馬的卡利斯佩雷斯（Carles Perez）單刀建功，協助球隊半場追成較接近的紀錄。

波杜基林特主場爆冷大炒羅馬6：1。（美聯社）

波杜基林特下半場再度發力，保菲姆換邊後7分鐘近射建功，阻礙羅馬的氣勢外，球隊亦愈踢愈順，箭頭蘇巴根（Ola Solbakken）梅開二度及柏歷堅奴（Amahl Pellegrino）入球，結果波杜基林特最終以6：1大勝羅馬。

摩連奴領軍至今1008場，首度單場失守6次，亦是他執教生涯的最大敗仗，摩帥上一次慘敗5球，已要數到2010年的11月，當時他帶領皇家馬德里在國家打吡淨負5球予巴塞隆拿。

摩連奴執教多年，首度單場被攻入6球。（美聯社）

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