英超｜沙拿創利物浦歷史後發愛的宣言　臨近續約表態願留守至掛靴

利物浦去季受傷兵問題打擊成績，今季「身體健康」立即重現氣勢。戰績彪炳，還靠表現驚無天人的前鋒沙拿。

11場入球12球，表現八面玲瓏，沙拿氣勢一時無兩。經歷漂泊生涯，終於找到歸路。又到續約時，他接受訪問，表明心在紅軍。



29歲的沙拿，現時合約尚餘一季多，至2023年6月底，故此下一份合約將是球員生涯最後一份「大約」。利物浦近月為多名主力續約，如雲迪積克、艾利臣比加、佐敦軒達臣等，仍未見沙拿的名字。

是時候談續約，沙拿此刻道明心意：我沒有去意。（Getty Images）

本周日晚「雙紅會」作客曼聯前夕，沙拿接受《天空體育》（Sky Sports）訪問時表明心迹，願在利物浦終老。他說：「我欲留在這裏，直至生涯最後一天，不過我不能說太多，因為決定權不在我手，而是球會。」沙拿在訪問中儼如發表「愛的宣言」：「我不會倒戈，這會令我好傷心。太困難了，我提都不想提，真的會很傷心。此刻我不會預見自己倒戈，且看未來是怎樣。」

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沙拿現時周薪約為20萬鎊，估計在隊內排名三甲，但較英超薪金最高的一批球員有一大段距離，例如曼城中場奇雲迪布尼估計周薪達40萬鎊。續約雙方最大角力，無疑在錢。

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高普如獲至寶，形容沙拿是「世一」。（Getty Images）

沙拿開季起冒勇，英超及歐聯計合共11場賽事，分別射入7球及5球，當中只有一仗無「士哥」。此外，他連續9仗為紅軍上陣都有入球，創下隊內歷史。領隊高普更指沙拿是世界最佳球員。沙拿對讚美，表現謙恭，「雖然動聽，但只屬個人意見。我毋需欺瞞，心內一直希望成為世界最佳，並且推動我勤力向前，做到最好。」

沙拿開季勢不可當，對手聞風喪膽。（Getty Images）

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