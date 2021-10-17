英超︱沙拿連續兩仗獻超級金球　力證值得50萬英鎊人工要求

以一人之力，深入敵陣，創造機會，取得入球，沙拿在利物浦上場英超聯賽對曼城時，已經射進一記令人嘆為觀止的入球，經過一個國際賽周期，「埃及之王」再次施展奇技，猶如複製動畫《足球小將》中主角戴次偉（大空翼）以1敵5的「名場面」，並且連續兩輪射進超級金球。

早前有傳他跟紅軍的續約談判，要求大幅加人工至周薪50萬英鎊，最初一度被認為是癡人說夢，如今他持續每周均有驚人演出，輿論開始轉向，認為就算這個銀碼，他也是值得的。



唔到你唔服——沙拿連續兩仗射入超級金球，人工叫價力有望進一步提升。（路透社）

沙拿再獻超級金球：

連續兩仗射進超級金球

物以罕為貴，金球之所以叫做金球，全因難度高、複製不易，故此並不常見。上仗對曼城，全憑沙拿在禁區邊以技術突破曼城3將包圍，殺入禁區後再扭過拿樸迪，窄角度以右腳射入，讓利物浦得以在劣勢之中一度以2：1領前，即使之後被追平未能全取3分，這個漂亮入球仍為人津津樂道。

如此入球足以入選英超年度金球，甚至角逐普斯卡斯獎，偏偏今周對屈福特一戰，沙拿再次施展魔法，在禁區內被屈福特守將包抄之下，舞動蛇腰突破重圍，又一次以「沙拿的軌跡」窄角度取得入球。

足球漫畫中，主角戴次偉（大空翼）帶領南葛隊時被武藏隊5名守將包圍的情形。（Twitter）

有網民找出足球漫畫中，主角戴次偉（大空翼）帶領南葛隊時被武藏隊5名守將包圍的情形，洽巧與沙拿看似被5名屈福特守將團團圍住的情況十分近似，碰巧兩隊對手均穿上黃色球衣，漫畫中的誇張情節，現實中竟能如實複製出來，可見沙拿此入球實在厲害。

沙拿被屈福特球員重重包圍，仍能取得入球。（Twitter）

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高普：他是我心目中最佳

事實上，沙拿今季表現穩定，開季至今8場英超聯賽，當中除對般尼一仗，餘下7仗均有入球，當中不乏上述的驚世金球。另外還有4個助攻，連同歐聯的3個入球，已今累積10入球，狀態明顯勝過兩位拍檔法明奴和文尼。

利物浦主帥高普揚言，「你說，還有誰較他更佳？我們不用說美斯和C朗拿度所做的一切和成就，但現在，他就是世界最佳球員。」

沙拿跟利物浦的合約在2023年屆滿，目前正值商討續約的敏感時期。紅軍擁有一個相對平均的球員薪酬架構，不計獎金，沙拿目前周薪約20萬英鎊，僅次剛續約的雲迪積克。他的經理人日前屢次興風作浪，傳聞指他開出高達50萬英鎊周薪的續約要求，勢破壞現行薪酬架構。

原先利物浦看似不願回應沙拿的訴求，可是他今季一再驚人的表現，似乎令球會態度軟化，最新消息指，會方有意為他開出高達總值8200萬英鎊的4年新約，相當於周薪39.4萬英鎊。假如消息屬實，相對他留隊機會頗高，因為就算此數跟50萬英鎊仍有一定差距，畢竟沙拿本意希望留隊，人工希望跟曼城球星迪布尼的水平看齊。迪布尼在曼城的人工據報為40萬英鎊周薪，此數已相當接近。

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