曼聯歐聯反勝內幕｜C朗學費格遜開動「吹風機」　般奴建議新戰術

曼聯在周中歐聯主場對阿特蘭大，在半場落後0：2的劣勢之下，換邊後連入3球，以3：2熱血反勝，暫時以6分排F組首名。英國《太陽報》披露，原來曼聯球星C朗拿度在半場時發火，在更衣室中開動「吹風機」，如恩師費格遜般鬧醒隊友。至於般奴費南迪斯就向領隊蘇斯克查提議改變戰術。



歐聯｜C朗再做救世主 連續3場有進賬 「曼聯是永不放棄的」

英國傳媒披露，C朗在周中的歐聯反勝中，於半場更衣室中開動「吹風機」。（Getty Images）

有曼聯內部消息告訴《太陽報》，C朗在那場歐聯的半場休息時間，在更衣室中費格遜上身，「C朗向全隊講話，告訴球隊剛才的表現不可接受。他問全隊有沒有感到羞恥，指出曼聯不應在球迷前踢出這樣的表現。他告訴隊友，這場比賽是需要贏的，如果做不到，他們有機會無法晉級下一圈。」

曼聯反勝阿特蘭大驚險反底 半場落後兩球 C朗頭槌奠勝

C朗再做救世主 連續3場有進賬 蘇斯克查：態度證明一切

【費格遜當年在場邊開動「吹風機」的畫面】

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蘇斯克查亦有在更衣室中表示，那場比賽仍有機會贏，只要他們踢出團隊表現，並且盡快在下半場取得首個入球。般奴費南迪斯也有在更衣室中向蘇斯克查建議，在換邊後改變戰術，讓他墮後一點，更多回到中後場要波。

最後，般奴先在53分鐘助攻拉舒福特追近1：2，之後哈利馬古尼在75分鐘建功，扳成2：2平手，到81分鐘，C朗接應勞基梳爾的傳中破門，曼聯平反上半場的敗局，以3：2擊敗阿特蘭大。曼聯會在明日（24日）回到英超聯賽，在香港時間晚上11時30分，主場對利物浦。

英國《曼徹斯特晚報》為曼聯球員及蘇斯克查評分

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