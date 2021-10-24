渣打馬拉松2021｜羅映潮由工作人員變冠軍　那是關於堅持的故事

以36分27秒完成10公里，成為兩年來首個於渣打香港馬拉松（渣馬2021衝線的女選手，羅映潮這樣說：「由第一年16歲做渣馬工作人員，參加了不知第4還是第5次，沒想過自己會是冠軍，實在無法想到什麼形容詞去形容當下的心情了。」

兩年來，所有都在變，唯獨運動員堅毅的訓練態度，永遠是不變的定律。



羅映潮10公里封后。（高詩琦攝）

疫情關係，連渣馬10公里的賽道都由東區走廊變成西隧口起步，從隧道最低點慢慢上斜到干諾道天橋，最後5公里差不多全平路，羅映潮走過先苦後甜的三十多分鐘，最終以36分27秒封后，成為兩年來首個於渣馬衝線的女選手，榮膺10公里冠軍，力壓三鐵雙姝蔡欣妍和韋祺，蔡、韋分別以37分27秒及37分48秒奪得亞軍和季軍。

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三鐵港將蔡欣妍（左）及韋祺分奪亞季。（高詩琦攝）

「我第一次奪得渣馬第一，好神奇，由我16歲第一次做渣馬工作人員，參加了不知第4還是第5次，沒想過自己會是冠軍，實在無法想到什麼形容詞去形容當下的心情了。」羅映潮衝線後說。

她今天衝着個人最佳時間（PB，Personal Best而來，最終跑出PB是如願，奪得冠軍則是驚喜，她非常滿意，也感無負兩年來的艱苦訓練：「過去兩年發生了很多事，生活變了很多，但運動員一直沒有耽誤訓練，就算運動場關了，我們都想盡不同方法練習，今天能夠比賽，真的非常享受，有對手拍住跑的感覺，興奮程度實在很不同。」

三鐵港將奧斯卡（中）、韋祺（右）及韋褆，一同出戰今屆渣馬。（葉詩敏攝）

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在渣馬跑出佳績，對羅映潮而言是強心針，她會否向42.195公里進發？「想的，但香港天氣較為濕熱，而且渣馬全馬賽道不易，所以要多點部署，但我依然希望有一天能夠挑戰全馬。」