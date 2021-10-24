渣打馬拉松2021｜姚潔貞明年或缺席渣馬　看好小將黃卓寧接棒

姚潔貞上月才完成第14屆全運會女子馬拉松賽事，今天她再次踏上42.195公里賽道，以2小時39分27秒奪得今屆渣打香港馬拉松女子全馬全場總冠軍，首次踏上頒獎台的這一級。雖然如願奪冠，但她反而看好亞軍的黃卓寧，「相比我以前這個年紀，她比我還快呢」。



姚潔貞大熱奪得女子全馬總冠軍。（張浩維攝）

姚潔貞比黃卓寧快近4分鐘奪得冠軍，她表示今天跑得舒服：「跑到30公里，天氣還是舒服的，最後5公里開始出太陽，有點熱，但因為今次沒有海外跑手，我還是可以享受今天的比賽。」談到下一個賽事，潔貞原本是2022年3月於揚州舉行的世界半馬錦標賽，但考慮到隔離問題，預計不少跑手均會棄戰，太少人參賽的話可能會取消賽事；至於或於明年2月舉行的下屆渣馬，她表示不會參賽，因要專心準備杭州亞運。

每年渣馬，少不了陳家豪與姚潔貞夫妻檔，但明年初的渣馬，姚潔貞或會缺席。（張浩維攝）

姚潔貞看好亞軍黃卓寧（圖）接棒。（張浩維攝）

今屆女子全馬焦點除了姚潔貞，不容忽視的是亞軍的黃卓寧，她的成績是2小時43分17秒，連姚潔貞也看好她：「我以前這個年紀，她的時間比我還快呢。」黃卓寧目前就讀中大教育學士三年級，2017年才開始長跑，今次僅花了9星期備戰渣馬全馬，她直言姚潔貞是其目標，也希望像潔貞一樣出戰奧運。

黃卓寧說，希望今天有機會拍住姚潔貞跑，可惜最終未能如願，但她對這次全馬感到滿意：「今次不是看名次，想跑個好時間。這9星期很新鮮，未試過這個訓練計劃和里數，最辛苦是內心。由報名到今日，一直對自己說要自律、有火，這樣才可以完成這42.195公里。」

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