渣打馬拉松2021｜屈旨盈半馬奪冠後趕為學生備課　心很累卻又滿足

又是一個關於「搵食」和「夢想」之間的故事。

香港女子長跑，除了姚潔貞，就是屈旨盈。但在今天渣打香港馬拉松，屈旨盈贏得半馬女子冠軍後，她告訴記者，兩年前那段全職運動員的日子，欠缺收入，所以選擇今年九月開始當上小學老師。

她問：「兼顧夢想和工作，為何要令自己這麼累？」頒獎禮後，屈旨盈回家稍事休息，又要繼續備課，但，每次練習後那種「值得」的感覺，還有今天衝線一刻的滿足感，或許就是Miss Vut在猶豫與堅持之間的答案。



屈旨盈奪得女子半馬冠軍。（張浩維攝）

今天賽事，屈旨盈以1小時20分41秒奪得半馬女子組冠軍，比預期的1小時22分快近兩分鐘。這一個多小時，她近乎全程一個人跑，「後面的女跑手追不上，我又追不上前面的男子組」，她的成績比亞軍的Sallander Ellinor快5分鐘，後者以1小時25分53秒奪得亞軍，季軍為歐穎寧，時間是1小時26分43秒。

屈旨盈勇奪女子半馬冠軍。（張浩維攝）

2019年1月，屈旨盈為了一席東京奧運參賽資格，毅然踏上全職運動員之路，只靠教跑步或教體操來維持生計（她曾是體操港隊成員）。雄心壯志，無奈未酬。疫情爆發，出外比賽和集訓的機會泡湯，人生欠缺安全感，最終選擇告別全職運動員生涯，九月與小學生齊齊開學，當上忙碌的小學老師。

「學校8點要入課室，我7點3回到學校，有校隊訓練的話更要7點，很多時我都要4點去練習。做老師工作繁忙，練習都要自己騰出時間。」

屈旨盈也曾猶豫過：「為什麼要弄得自己這麼辛苦這麼累？」跑手們都知道，無論是清晨還是黃昏，工餘時間帶住疲憊身軀練跑，總有卻步之時，但堅持練習過後，卻有這樣一種感覺：「值得的，因為練好的都是自己的東西，而且每次練習都是放鬆，可以減壓。」Miss Vut說，練習過後，第二天又充滿力量教小朋友。

女子半馬三甲：冠軍屈旨盈、亞軍Sallander Ellinor、季軍歐穎寧。（高詩琦攝）

屈旨盈過往主攻全馬，今屆卻轉戰半馬，背後原因無疑是因為工作而影響訓練，每周里數以往150公里，如今每周「頂盡」100至110公里。而且，這已是日睡4小時的成果，既然如此，比賽路程也只好減半。她坦言：「全職運動員收入低，生活不安全，所以想搵錢，但自己真的很愛跑步，唯有兩邊兼顧。」但她也因此更珍惜訓練的時間，盡量分配好時間，周六日放假，訓練就以量為主，周一至周五則重質素，總之抓緊工作以外的每分每秒。

對於未來，屈旨盈還是希望再跑全馬，並以明年杭州亞運為目標，「之後有聖誕新年長假期，嘗試多練一點，今次半馬是我的強心針」。儘管身累心更累，今天比賽過後回家還要繼續備課，但Miss Vut在猶豫與堅持之間，還是選擇忠於自己，為應做的事努力。

今屆渣馬精彩戰況，按圖：