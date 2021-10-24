渣打馬拉松2021｜程小雅第6名完跑半馬　從西隧路段感悟人生

今夏東京奧運，程小雅是唯一一個不在東京比賽的香港運動員，在札幌賽完20公里競步，沒有香港媒體採訪，只得一個在日港人的打氣聲撐住了她。 今天（24日）她首度以「跑」的方式，完成渣馬半馬拉松，她的評價是一個「正」字——不僅是比賽的樂趣，更因沿途打氣聲。



程小雅曾參加2018年渣馬半馬，卻以她最擅長的競步方式「行」完21.0975公里，完賽時間是1小時46分；今年真正「跑」完半馬，時間是1小時30分34秒，在女子半馬總排名第6名，成績驕人。

東京奧運競說步代表程小雅跑畢全程，以第6名完成半馬。（張浩維攝）

「梗係滿意啦，我快過2018年行嘅成十幾分鐘！」賽前小雅曾稱若跑累了，或會在競步交替，但她最終跑完全程，「但上完西隧已經game over，我條大髀已經頂唔順，真係痺晒」。

程小雅曾經歷爭取2016年里約奧運資格失敗的低潮，此後卻突破自己，艱苦準備5年後，今夏終一圓出戰奧運的心願，運動員生涯歷經起伏的她也在今天的半馬有所感悟：「呢個比賽都幾好玩，雖然上上落落，但咁先至顯示到人生嘅ups and downs，要辛苦返嚟先至有收穫。」就如她指出，奧運比賽期間她無比快樂，正是辛苦得來的「甜品」。

程小雅。（高詩琦攝）

雖然肉體疲累，但程小雅卻在賽事中獲得美好回憶，不僅是因為長跑賽事沿途風光美好，不像繞圈的競步賽般比較沉悶，沿路更令她驚喜：「沿途好多人同我講加油，所以喺札幌嗰時冇市民同記者去到，但係今次可以有返咁嘅氣氛，都有番回憶，要多謝所有義工同工作人員幫手，先可以令賽事順利咁完成。」程小雅稍後將會赴美再回日本，備戰當地明年初一系列賽事，包括元旦競走大會及神戶的日本競步錦標賽，並以2024年巴黎奧運為下一個目標。

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