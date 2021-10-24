港超聯︱港會吞南區3蛋不滿紅牌判決　「球員走了兩步才跌倒」　

經過1個月菁英盃賽事，港超聯賽正式展開，冠忠南區跟港會再度相遇，但後者早段已有門將屠俊翹被逐，結果在全場大部份時間少踢一人下，大敗0：3，主教練不服有關判決。



屠俊翹疑似踢跌佐佐木周，被球證出示紅牌驅逐離場。（袁志浩攝）

南區今仗有川瀨浩太跟唐道碧受傷，蔡子濤和鄭進泓亦正隨港足U23遠征日本，後備席只剩4名場區球員，包括3位U22小將。另一邊廂，港會回歸聯賽收起大部份年青球員，防線主力霍斌仁缺陣，球隊由屠俊翹把關。

猶記得雙方在菁英盃交手，當時港會不足一分鐘就打開紀錄，南區苦追才憑尾段入球絕殺2：1。然而南區今仗踢得相當輕鬆，全因屠俊翹開賽10分鐘就於禁區內侵犯單刀的佐佐木周被逐。

南區射手史提芬彭利拿連中三元。（袁志浩攝）

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史提芬彭利拿「戴帽」

港會踢少一人下15分鐘內連失3球。走位靈活的史提芬彭利拿3度捕捉到隊友改變方向的傳送或射門，伏兵門前建功，個人大演帽子戲法，助球隊遙遙領先。南區下半場未有再施壓，港會也無力反撲，結果南區以3：0輕取港會。

賽後港會主帥東尼咸美頓不認同球證鄧慶富的判決，但認為對方要在短時間內做決定，犯錯也在所難免，「球員往遠離球框的方向推進，也不肯定他跟守門員有沒有接觸，因為他再走了兩步才跌倒的。」

港會今季仍未打開勝利之門。（袁志浩攝）

他坦言球證「殺死了比賽」，令他們未能以完整的陣容跟對方一較高下，而屠俊翹停賽也會影響球隊部署，「我想上訴，但我第一次參與港超，不知道條例中有沒有這程序。在英國的話，雙方會出席一個會議，各自表達自己再重新判決。」

另外，南區雖然大勝而回，領隊貝可泓卻不滿意球員下半場的發揮。他表示球隊攻力仍有待加強，並透露管理層願意「開水喉」，只是未有合適前鋒人選。