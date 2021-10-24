港超聯︱流浪演瘋狂大逆轉全場10黃4紅　晉峰父子兵惹關注

周日（24日）在青衣運動場上演的晉峰鬥標準流浪，或許會成為港超聯經典。

除了晉峰在領先3球下，20分鐘內被流浪連追5球反勝，教練艾斯達維更派兒子後備登場，成為港超罕見的「父子兵」。



晉峰下半場1分鐘內連入兩球，一度拋離至3：0，勝券在握。（袁志浩攝）

晉峰上半場5分鐘已先開紀錄，費利浦薩避開守衛右路勁射遭撲出，門前一輪混戰，倒地的劉君正加一腳射入空門。「粉紅兵團」換邊後更憑何思哲跟黃偉國、在1分鐘內連入兩球，手執3球優勢，本以為勝利在望。

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曾仲楠被逐，成為今場轉捩點。（袁志浩攝）

不過晉峰後衛曾仲楠成為今場關鍵人物，他54分鐘先在禁區內犯手球，流浪由盧均宜射入12碼追近。曾仲楠6分鐘後更因推撞祖連奴直接領紅，流浪在人數佔優下，緊接攻勢即由祖連奴建功；到63分鐘，更憑韓援金旻奎大腳抽入，追至3：3平手。

流浪在廿分鐘內攻入5球，包括由韓援金旻奎追平的這一球。（袁志浩攝）

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流浪20分鐘內連入5球反勝

晉峰大勢已去，今季重返流浪、此戰首度披甲的阿根廷前鋒巴辛，再於69及73分鐘梅開二度，助流浪完成這場「大逆轉」。臨完場前，晉峰再有費利浦薩兩黃一紅，教練何國泉跟張煒聰亦投訴過激被逐，全場共累積10黃4紅。流浪最終贏5：3，首戰旗開得勝。

球證全場向晉峰派出7黃4紅，賽後離場時被球迷指罵。（袁志浩攝）

流浪教練賴嘉輝在球隊追平一刻相當激動，擁着入球的金旻奎歡呼，他形容今場比賽十分「瘋狂」。「我踢或教這麼久，在高水平賽事很少遇到這種情況，可遇不可求、可一不可再、相信球迷睇波一流！」

賴嘉輝（左二）希望球員重拾自信，相信球隊能取得佳績。（袁志浩攝）

賴嘉輝：可一不可再！

他坦言在落後3球下只能保持冷靜，及時調整踢法後慶幸球員沒辜負教練的部署，「相信大家當時認為今場一定輸，甚至會輸多幾球。但追回一球後，提醒球員『來吧，還有機會』，結果證明無論有多劣勢，也不能放棄，也令大家知道，流浪是能夠拿好成績的。」賴嘉輝也承認，球隊必須檢討3個失球，因不可能每次也反勝。

巴辛回歸港超首場即梅開二度。（袁志浩攝）

流浪季前忍痛放棄上季有表現的前鋒阿加斯圖，重簽射手巴辛，此子即以兩個入球回報球隊信任。他自信十足，直言在落後下「未驚過」，「我知道最後我們會反勝，很高興回到香港，希望今次可以留得更耐吧。」

晉峰主教練艾斯達維。（袁志浩攝）

晉峰將帥成港超「父子兵」

晉峰賽後未有受訪，但今場該隊出現一個有趣畫面，就是名單上同時出現兩個「艾斯達維」。

原來由於晉峰邵盷俊、葉卓文及林樂勤正隨港隊U23出征亞洲盃外圍賽，球隊在人腳不整下，先將本已符合資格的艾拔簡勞註冊為「超級外援」，騰出的外援席位就由主帥艾斯達維的兒子頂上。最終在球隊反勝為敗後，教練艾斯達維更派球員艾斯達維後備上陣，完成港超地標，成為賽事罕有的「父子兵」。