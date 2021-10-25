普巴後備入替15分鐘領紅被逐　曼聯踢少個竟令雙紅會放入「雪櫃」

曼聯中場保羅普巴在下半場落後0：4時入替，結果踢了15分鐘，就因為雙腳飛鏟拿比基達，在60分鐘直接領紅被逐。普巴的被逐，算是這場比賽的一個轉捩點，將這場雙紅會放入「雪櫃」，利物浦不再強攻，曼聯也無力反擊，將比數鎖定為利物浦大勝5：0。



普巴今場失去正選，先列後備，上半場在板凳見證球隊落後到0：4。在下半場一開始，曼聯領隊蘇斯克查就安排普巴後備上陣，入替格連活特，改踢4-3-1-2陣式，但換人未見效用，還在50分鐘被穆罕默德沙拿射成5：0。

普巴入替沒有正面效果，他更加在60分鐘雙腳飛鏟拿比基達，球證安東尼泰萊向他出示黃牌，但經VAR提醒後，安東尼泰萊翻看片段，收回黃牌，直接向普巴出示紅牌，驅逐他離場。基達被他踢傷，不得不要退下火線。

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在這短短的15分鐘上陣時間，普巴沒有任何射門及威脅傳球，總共觸球20次，16次傳球，成功率為75%，兩次試圖長傳都未能交到隊友腳下。他有1次成功盤扭，但亦有1次失去控球，而防守上，他有1次截斷對方的傳球，但有1次犯規，而那次犯規導致他被逐。

作為隊中的明星級球員，在雙紅會大戰中沒有正選，到落後0：4才被派上陣，結果碌碌無為地過了15分鐘，最終粗野攔截被逐，究竟普巴心裏在想什麼呢？

普巴的被逐也是雙紅會的轉捩點，之前利物浦積極進攻，仍未想收手。不過，在曼聯踢少一個之後，紅軍的比賽態度有變，反而想收手，放慢點節奏，進攻威脅也下降了。至於曼聯想攻也是有心無力，到最後階段，兩隊都彷彿在等完場。

普巴領紅牌，曼聯踢少一人，為何令利物浦球員手軟下來？突然醒覺贏夠了？想給予宿敵一點顏面？抑或是利物浦其他球員擔心，如果再入下去的話，下場就如基達一樣？

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