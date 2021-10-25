01球評︱史高斯預言應驗　蘇斯克查戰術肥佬　曼聯防線崩潰愛難留

曼聯周中歐聯3：2反勝阿特蘭大的喜悅未過，隨即在英超被利物浦以5隻光蛋冷水照頭淋。C朗回歸的一場狂喜仲夏夜之夢過後，迎來是殘酷的夢醒時份。

在球隊最艱難的時候，蘇斯克查回到奧脫福，默默帶領球隊走出谷底。然而當全世界對他和曼聯要求都要提高的時候，他和球隊均未能交足貨，情況就像當日帶領車路士的林柏特一樣。



曼聯大敗一場，球員垂頭喪氣。（Getty Images）

當曼聯支持者沉醉在反勝阿特蘭大喜悅時，紅魔一代中場名將史高斯已預言，「曼聯如再踢4-2-4，對利物浦、曼聯只會半場落後0：3、0：4，而且之後再也追不到。」周日一戰，預言神準應驗，曼聯半場落後0：4，下半場確實無得追，終以0：5大敗。

一方面，可以說史高斯一針見血，與此同時，更大問題其實是蘇斯克查一成不變的戰術。對阿特蘭大用4-2-3-1，對利物浦，沿用同一套戰術，埋下大敗伏筆。

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曼聯罕有在「雙紅會」大敗0：5。（Getty Images）

堅持用4-2-4的錯誤

表面上，曼聯的陣式為4-2-3-1，看看前線配搭，單箭頭C朗拿度，左翼拉舒福特，攻中般奴費南迪斯，右翼格連活特，實際上就是史高斯口中和蘇斯克查本人也承認的4-2-4。

昔日曾經流行一時的4-2-4，頭重中場輕，防守力量不足，現代足球已鮮有採用。偏偏蘇斯克查眼見對李斯特城失4球，對阿特蘭大失2球，依然一成不變，對無論狀態和攻力均屬頂級的利物浦，堅持用這套陣式。前線球員未有協防，雙防中麥湯米尼和費特無法保護後方，加上防線接連自爆，結果吃下恥辱大敗。

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蘇斯克查在曼聯領軍的日子已走到盡頭？（Getty Images）

4個失誤 曼聯創半場恥辱紀錄

失第一球，因為曼聯守將沒有緊貼對手，讓沙拿在心臟地帶輕鬆轉身交個靚波予基達後上射入；失第二球，兩個曼聯守將馬古尼與梳爾撞在一起，才讓基達冷手執個熱煎堆分波給右路的阿歷山大阿諾特，後者地波傳中祖達接應射入。

失第三球，是沙拿起腳射門被馬古尼用身體擋出後，過份內收的左閘梳爾，未及時封阻右路的基達，讓他傳中予沙拿撞入。當時沙拿身邊有4個曼聯守將，竟沒有一個緊貼這個狀態大勇的射手。失第四球，伏兵遠柱的沙拿竟然無人看管，梳爾又是去了中路，防線左路空虛，沙拿門前輕鬆掃入。4個失誤，造成4個失球，曼聯史上首度在英超半場落後4球。

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梳爾的企位與馬古尼重疊，5球之中有3個失球也跟他有關。（Getty Images）

梳爾過份內收誰之過？

到下半場軒達臣一記「手術刀」斜線傳球劏穿紅魔防線，沙拿接應射成5：0，曼聯已返魂乏術。回看5個入球，第2、3、4球均與梳爾的企位有關。他過份內收，不單令左路後防空虛，亦令中路防線位置與馬古尼位置重疊，第2球正是他與馬古尼搶同一點撞成一團，被基達搶點成功，第3和第4球都是他在左路無影被利物浦球員傳中後所失。

今次已經不是梳爾的企位首次「過份內收」，顯然是主帥蘇斯克查刻意為之。他可能認為，哈利馬古尼速度不足，因此經常安排梳爾防守時移入中路協防。利物浦領隊高普看準這一點，不斷引球在前場右路進擊，梳爾收入中路之下，紅軍在右路「放題」如入無人之境。梳爾和馬古尼固然踢得差，但梳爾的企位相信是球隊安排多於他的個人意願，比起陣式上的失當，他的企位安排實是更大敗筆。

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愛隊0：5大敗予死敵利物浦，曼聯球迷都心碎了。（Getty Images）

3場比賽，失掉11球，實在難以令人接受，尤其一條防線諸位球員身價不菲。比起曼城、利物浦和車路士3大對手，曼聯的防守中場球員級數確有不及，惟差距不至於如此大。由排陣、企位到防守部署，前鋒出身的蘇斯克查均不合格，史高斯在上仗已經批評過，今仗之後連他的老友加利尼維利也認為蘇斯克查大有問題，批評道：「教練的表現遠遠未夠好。」

蘇斯克查深愛曼聯，當摩連奴離隊後，無人願意接收這燙手山芋時，他義無反顧地回來，一步步幫球隊重返正軌。可是他在戰術上的缺失，往往令球隊看似有希望時，大失所望。對利物浦一場恥辱大敗，他難逃面臨與摩連奴同樣的命運。無論他有多愛球隊，紅魔也難以將他留下來。

不過曼聯球迷不用過份擔心，車路士的例子珠玉在前，證明只要找來頂級名帥及時撥亂反正，未必需要很多時間才能返回爭標行列。問題是，頂級名帥如鳳毛麟角，曼城、利物浦、車路士已佔其三，適合曼聯而願意接掌的寥寥無幾。消息指，曼聯有意由前皇馬主帥施丹取代蘇斯克查。

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曼聯正選陣容（4-2-3-1）

門將：迪基亞

後衛：梳爾、哈利馬古尼、連迪洛夫、雲比沙卡

防中：麥湯米尼、費特

中場：拉舒福特、般奴費南迪斯、費特

前鋒：C朗拿度



利物浦正選陣容（4-3-3）

門將：艾利臣

後衛：羅拔臣、干拿迪、雲迪積克、阿歷山大阿洛特

中場：占士米拿、軒達臣、拿比基達

前鋒：祖達、法明奴、沙拿

