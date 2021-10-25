F1美國站｜佩雷斯千辛萬苦的季軍　上台最大阻力竟源於自己友

做運動要飲水，這是常識吧！在炎熱的F1戰車中，水更是不可或缺。紅牛的佩雷斯卻經歷了「黑仔」一仗，這名墨西哥車手仍然可以支持下去，最終登上頒獎台。



韋斯達賓（Max Verstappen）與咸美頓（Lewis Hamilton）在美洲賽道隔空鬥得激烈，最終紅牛的「韋少」力壓對手奪冠而回，擴大榜首領先位置至12分。

韋斯達賓在美國站擊敗咸美頓。（Getty Images）

除了兩名「大哥」上頒獎台，韋少隊友佩雷斯（Sergio Perez）連續兩站奪得季軍，這支香檳是得來不易。佩雷斯今站前無去路，後無追兵，落後領先兩名車手超過40秒衝線，後方的陸克萊亦在他10秒距離以外，以為輕輕鬆鬆「遊車河」般衝線，原來這名墨西哥車手今站的最大敵人是自己。

韋斯達本（中）連續兩站得亞軍後再度坐正，車手榜上暫時領先咸美頓。（Getty Images）

佩雷斯賽後透露甫起步已遇上問題。他說：「我第一個圈已經無晒水！」原來戰車內的水管漏水，佩雷斯在「滴水不飲」的情況下完成賽事。

佩雷斯的季軍看似輕鬆，原來有苦自己知。（Getty Images）

一場F1賽事，對車手的體能消耗非常大，無論如何也需要喝水，補充體力。這名墨西哥「溫柔哥」面對如此惡劣的環境，坦言今站是生涯最辛苦一仗，「第20圈開始，我已感到自己差不多了，缺水使我體能上非常掙扎，四肢失去力量，這不是賽事，這是在生存。我要保持專注在控制戰車上，我認為這是生涯中最艱難的一場。」

飲啦，兄弟！（Getty Images）

接近缺水的情況下，佩雷斯依然能夠完成賽事，仍能為車隊帶來一個季軍，殊不簡單，可見「溫柔哥」的意志力，幸好他可以在頒獎台上以香檳補回一點水份。紅牛車隊領隊漢拿（Christian Horner）盛讚佩雷斯的表現，並指他在今個周末早已受到胃痛所困，這支香檳確實是有血有汗。

佩雷斯暫列車手榜第4。（Getty Images）

今季F1餘下賽程：

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