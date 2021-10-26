英超︱雲迪碧克曼聯黑暗生涯終見轉機？　雙紅會後一件事獲讚專業

英超「雙紅會」曼聯0：5大敗在宿敵利物浦手上，正當球迷和雙方球員全數離場，再次未獲上陣機會的荷蘭中場雲迪碧克，默默留在奧脫福，獨自進行一個小習慣。

影片被拍下來，不少球迷大讚他態度專業，還為他鮮有上陣機會大抱不平。



雲迪碧克今季上陣機會更少，「雙紅會」繼續坐冷板。（Getty Images）

由阿積士加盟曼聯的第二個球季，雲迪碧克今季上陣機會，較上季更少。英超9輪賽事過後，他僅在對紐卡素一仗，獲派後備上陣6分鐘。其餘僅曾在歐聯分組賽作客年輕人和聯賽盃不敵韋斯咸出場，兩場皆是正選，對年輕人一戰半場已被調離陣，3次落場合共只踢了141分鐘。

曼聯主場0：5慘敗予利物浦一戰，他再次未獲上陣。當球迷和雙方球員均已離場，雲迪碧克卻獨自留下來。那時候，球場上只剩下維護草地的職員和少部分記者。

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雲迪碧克獨留奧脫福狂奔：

Only one man left doing his runs with a coach - poor Donny van de Beek. 🇳🇱



Penny for the thoughts of the £35m signing that can’t get into a midfield that played like that today… pic.twitter.com/ey7asv55ZL — Shane Hannon (@ShaneHannon01) October 24, 2021

記者Shane Hannon拍下這一幕：雲迪碧克在奧脫福草地上來回狂奔練習衝刺跑，身旁只有一個教練陪伴他獨自操練。就算失望地未獲上陣，他仍盡顯對工作的熱誠。

不少球迷在短片下留言，有人大讚他：「在最惡劣環境下展現完美專業精神」，亦有球迷為他感到不值，「我很同情他，他在曼聯的遭遇實在可恥」，有球迷出言諷刺曼聯，「他不獲上陣實在令人憤怒，費特在訓練時一定是沙維全盛期那樣。」不少人簡單一句：「釋放雲迪碧克」（Free Donny），也有球迷認為蘇斯克查不讓他落場：「完全是疏忽」（pure negligence）。

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球迷部分精彩留言：

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雲迪碧克在阿積士時期，是歐洲炙手可熱的新星，3500萬英鎊加盟曼聯後，不知何故一直不獲蘇斯克查重用，長坐冷板。荷蘭媒體《Voetball International》近日報道，雲迪碧克撤換經理人，改由杜辛（Ali Dursun）出任，並已要求對方為他另找新東家，結束在曼聯的慘痛生涯。

杜辛據悉為法蘭基迪莊、巴夫韋迪等巴塞隆拿球員的經理人，如此一來，會否意味雲迪碧克的下一站很大機會是魯營？不過隨曼聯主場慘敗利物浦腳下，盛傳蘇斯克查日內將被解僱，雲迪碧克的紅魔生涯，或終現轉機。不少球迷希望他別走，而他跟曼聯合約2025年才屆滿。

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