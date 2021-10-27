內媒預料陳婉婷當選中國女足主帥　靠面試與戰術分析擊敗肇俊哲

中國女足帥位之爭，陳婉婷可能擊敗肇俊哲？

之前內地傳媒估計有男足大國腳經驗的肇俊哲，會是中國女足新帥的大熱人選，但前日《上海東方體育日報》報道，來自香港的「牛丸」陳婉婷很可能被中國足協選中，並指陳、肇兩人的面試表現高下立見。《人民網》前日也撰文，透露陳婉婷在面試中，將奧運女足比賽拆解分析，並寫上密密麻麻的戰術，還提出兩年計劃。



《上海東方體育日報》在報道中第一句指出，33歲的香港教練陳婉婷很有可能被中國足協選中，擔任中國女足主教練。報道續指，陳婉婷是經過競爭，奪得這個位置。

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如果陳婉婷最後真的獲選女足主帥，相信都幾令人意外，因為大熱門一直是前男足國腳肇俊哲。《上海東方體育日報》的文章稱，肇俊哲「據說有『高人』支持，競聘會還沒開，曙光就在眼前了」。報道比較兩人，指肇俊哲也拿不出令人信服的執教經歷及成績，而且「兩人在競聘會上的陳述，也是高下立判」。

肇俊哲之前被視為女足主帥的大熱人選。（資料圖片）

《人民網》的報道披露陳婉婷的面試內容，她把奧運女足比賽多次拆解來分析，筆記本上是密密麻麻的戰術，並提出了未來兩年的計劃，希望跟加拿大女足鬥過。報道大讚陳婉婷言辭慷慨激昂，態度好，敬業樂業，更寫到「有陳婉婷這樣的主帥在位，中國女足就不愁沒有黎明的曙光」。該篇報道亦提到，據可靠消息，陳婉婷已高票當選，但中國足協仍未有正式公布。

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