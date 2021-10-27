英超︱被普巴雙腳飛剷抬離場　基達奇蹟只受輕傷紅軍眾主力將復出

「雙紅會」一戰，半場後備上陣的曼聯中場普巴，60分鐘向利物浦的基達一記雙腳飛剷紅牌離場。基達向來是紅軍陣中的「玻璃人」，屢受傷患困擾，加上他的護脛出名特別細小，一度令人憂慮這位利物浦中場星將又要長唞。

不幸中的大幸是，消息指基達傷勢不似預期嚴重，正在養傷的多員中場主力，亦有望短期內復出。



普巴對基達一記雙腳飛剷，驚心動魄。（Getty Images）

普巴剷向基達後，令這位畿內亞球員痛苦倒地，經醫護人員治理被擔架抬離場，無法繼續比賽。及後已有專門跟進利物浦消息的記者指出，基達傷勢不若看來嚴重，賽後可站起來在更衣室慶祝，並且不用任何儀器幫助下自行步離奧脫福球場。

普巴後備入替15分鐘領紅被逐 曼聯踢少個竟令雙紅會放入「雪櫃」

+ 5

聯賽盃前記者會上，利物浦助理領隊連達斯（Pep Lijnders）證實這個消息，「拿比目前只剩下瘀傷，我們會每天再作評估，情況看來不錯。」

他表示，「那是一記差勁的攔截，幸運地，拿比的腳當時並不在地上，因此只有瘀傷。假如他的腳在草地，便會嚴重得多。當然，瘀傷也是很痛的。」

利物浦多員中場球員均受傷患困擾，不過因輕微膝傷錯過「雙紅會」對曼聯一戰的法賓奴已接近康復，他未能在周四聯賽盃對普雷斯頓上陣，惟仍有機會在周六作客白禮頓一戰趕及復出。小腿受傷的堤亞高艾簡達拿亦已差不多完成養傷階段，他會錯過本周兩仗。

與基達一樣在「雙紅會」中受傷的副隊長占士米拿，受後大腿筋問題困擾，至少要休息至11月中的國際賽周期。整體而言，一眾中場傷兵問題不算嚴重，除小將哈維艾利洛需長唞外，餘下各人均有望在數星期內復出。

蘇斯克查盡失曼聯更衣室支持 連格一動作令費Sir力撐陷尷尬局面

C朗老羞成怒3連擊踢波定踢人？ 高普：這球很可能是紅牌｜英超

香港紅魔球迷現場見證曼聯慘敗 「隊波失去Football identity」

點圖睇：英超第10輪直播賽程