英超｜朗尼開腔談曼聯慘案　聲援舊隊友保帥位：蘇斯克查是個鬥士

曼聯上周末在奧脫福慘敗宿敵利物浦5球，球圈人士對曼聯現況各有看法，作為紅魔鬼名將之一﹑現任打比郡領隊的朗尼，最近亦開腔談及舊東家。縱然蘇斯克查受盡千夫所指，朗尼直指問題或許不在領隊身上。



曼聯在奧脫福主場慘敗，「曼迷」們的心情相信至今亦難以平伏，不少紅魔鬼名宿亦對球隊現況有話兒。為曼聯攻入253球，成為球隊史上入球王的朗尼（Wayne Rooney）亦表達對舊東家的意見。

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朗尼直斥一眾曼聯球員未盡全力。（Getty Images）

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現任打比郡領隊的朗尼，對於「雙紅會」，他坦言不堪入目，而外界將大敗責任歸咎於蘇斯克查身上，朗尼對於這個看法有保留。既是舊隊友，也是行家，朗尼以領隊角度出發，對蘇帥抱不平，更將矛頭指向一班球員身上，「把大敗的責任全指向一名領隊身上，這個做法十分簡單，但不公平。根據今場（雙紅會）的表現，不少曼聯球員不願跑後回防﹑不願防守，亦不願傾盡全力，這個態度是不可接受，他們的感覺就像對落敗沒有太大感覺一樣，他們明顯做得不足夠。」朗尼重申，曼聯陣中大部分是世界級球員，他們應該為球隊負起更多責任。

蘇斯克查與朗尼昔日曾經並肩作戰，朗尼當然支持舊隊友。（Getty Images）

這名曼聯名將依然向舊隊友投下信心一票，支持蘇斯克查繼續帶領球隊，「以我認識的蘇斯克查，他是個鬥士，大家也看得到他背負沉重的壓力，我認為他繼續保持信念，向自己認為正確的方向邁進。」

朗尼領軍的打比郡早前陷入財困，球隊被英格蘭聯賽會扣12分，現時只得5分跌至英冠榜尾。

打比郡早前因財困而被扣12分，現時在英冠敬陪末席。（Getty Images）

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