英超｜紐卡素為免尷尬冬窗先下手為強　屈福特猛將才是真命天子

「喜鵲」一邊飛上枝頭，一夜之間成為全球最富貴的球會，另一邊卻在英超吞下兩連敗，沙特主權基金入主後依然未能打開勝利之門，在聯賽榜暫列尾二。為了阻止出現降班的尷尬場面，相信紐卡素在冬季轉會窗必定有動作，而傳聞這名非洲球星才是真命天子。



沙特主權基金完成收購，紐卡素一夜間成為最富有球會，其後再解僱布魯士，準備好重新出發。不過，「喜鵲」今季9場聯賽仍未響勝鼓，難怪入主後首個「成就」就是降班？

若果紐卡素來季英冠見，新老闆顏面何存，相信早在事情發生前，已經採取行動解決危機，方法十分簡單，就是在冬窗買人。

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紐卡素開季至今仍未打開勝利之門。（Getty Images）

當紐卡素一夜暴富後，關於他們的轉會傳聞隨之而來，最近又傳出新的目標，並非麥巴比及夏蘭特，竟然是同樣來自英超的他。英國《每日郵報》透露紐卡素的心儀對象，是效力屈福特的伊斯美拿沙亞，這名塞內加爾翼鋒今季表現搶鏡，已為球隊攻入4個聯賽入球，「喜鵲」希望在冬窗羅致這名翼鋒。

紐卡素如今錢最多，屈福特當然不想做蝕本生意。《每日郵報》指屈福特認為這名23歲的翼鋒潛能豐厚，有望達到基亞利殊的級數，而這名前維拉隊長以1億英鎊加盟曼城，屈福特有前車可鑑，就算出售亦要賣個好價，故此無意在冬窗放售。

伊斯美拿沙亞今季在屈福特表現亮眼，是球隊的進攻命脈。（Getty Images）

另外，夏薩特亦與紐卡素牽上關係，這名比利時球星加盟皇家馬德里後，發展不似預期，領隊安察洛堤更直言「夏薩特面對的問題，是有一個不選用他的領隊」，在皇馬難有將來，加上「銀河艦隊」屬意羅致麥巴比及夏蘭特，先要變賣球員換取金錢，而夏薩特正是清洗目標之一。根據《ESPN》消息，紐卡素與車路士等球會同樣有意招攬「夏世三」再戰英超。

夏薩特在皇馬上陣機會不多，盛傳有機會回歸英超發展。（Getty Images）

紐卡素瞬間變豪門，大展拳腳也早已料到。（路透社）

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