英超︱紐卡素下任領隊人選逐個捉　傳篩剩最後3人　名帥要見工

紐卡素開季戰績奇差，領隊布魯士果然帥位不保。早前一度盛傳的接任熱門艾迪賀維（Eddie Howe）和韋達（Chris Wilder），隨沙特主權基金入主球會，賠率一夜變冷。

足球網站90min消息指，紐卡素選帥工作已進入最後階段，剩下的3位名帥已經「見工」，前羅馬教頭方辛加盛傳為繼任大熱。



就算不是有新班主，布魯士今季帶領紐卡素在英超頭7輪仍未打開勝利之門，球會早已為易帥作準備，到第8輪再輸一仗，難逃被炒命運。紐卡素在英超原屬護級份子，當時計劃的新帥人選分別為前般尼茅夫主帥艾迪賀維（Eddie Howe）和前錫菲聯領隊韋達（Chris Wilder）。

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球會當今財力不可同日而語，於是乎盛傳繼任領隊的級數亦有所提升，由賀維、韋達等護級領隊之流，變為法夫爾、林柏特、謝拉特等有名氣的教練。

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紐卡素下任領隊賠率：

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紐卡素新領隊音樂椅遊戲開始之時，英國傳媒最初並未提及方辛加的名字，不過他突然彈出，如今成為博彩公司眼中只有1.9倍的大熱門，令原來的大熱門艾迪賀維被擠下去。

根據足球網站90min，紐卡素已將新帥人選收窄至最後3人，方辛加以外，還有法夫爾和艾迪賀維。3人被指上星期已跟紐卡素進行初步洽談，未來幾日會正式到球會面試「見工」。消息指，目前正在自由身的方辛加態度相當積極，對帥位志在必得。

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消息指，方辛加為紐卡素下任領隊大熱。（Getty Images）

現年48歲的方辛加球員年代曾效力波圖，轉任教練後曾帶領多支葡萄牙球隊，也曾返回波圖執教1年，成名作是2016至19年間，帶領烏克蘭球隊薩克達連續3季贏得當地聯賽及盃賽雙料冠軍。

他在2019年夏天轉投羅馬，今年夏天球會以名帥摩連奴取代他。之後方辛加幾乎加盟熱刺，一切似乎經已落實之際，卻未能成事，他之後受訪時稱，「當熱刺新任執行董事上任，事情有所改變。我們在一些理念上有出入，他偏向另一位教練。」他認為，自己執教的進攻足球風格太進取，令他失去熱刺主帥的工作，這間倫敦球會最終選擇以前狼隊領隊紐奴接任。

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紐卡素潛在新兵（按圖放大）：

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