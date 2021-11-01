行山鞋｜Keen Nxis Trail Evo緩震突出　防水表現受制低筒設計

獲邀測試KEEN的行山鞋NXIS TRAIL EVO WATERPROOF，這款低筒行山鞋平衡跑山與行山所需，為速度遠足而設。經過3次行山實測後，其防水能力及中底承托力令記者留下深刻印象，但行過潮濕的平滑路面就要多加留神。



測試對象簡介：

MEN'S NXIS TRAIL EVO WATERPROOF是一款低筒行山鞋，以黑、黃為主色，採用繩帶並且頂部設有扣鉤。產品的賣點是採用全新KEEN 195中底，令跟腱更舒服。

這款鞋的大底是KEEN.ALL-TERRAIN 全地型橡膠外底，有4毫米無定向式凹凸深坑紋，以提升抓地力。這款鞋還有防水功能，但不是坊間常見的GORE-TEX技術，而是自家的KEEN.DRY防水透氣薄膜。

【仔細看看這對鞋（按圖放大）】

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測試地點簡介：

第一個測試行山地點是城門水塘，大部分是馬路，還會途經一些溪澗，可以測試到防水能力。

行城門水塘除了馬路之外，還有部分鋪設過的山徑。（顏銘輝攝）

第二個測試行山地點是古洞水塘及麒麟山，以原始山徑為主，多碎石路，上落山路斜度都幾高。

落麒麟山的路多碎石又斜，部分行山客要坐住落。（顏銘輝攝）

第三個測試行山地點是大東山，上落山幅度大，路面既有石級，也有泥路，行足全日。

在第3次測試，在雲霧中的大東山上行走。（顏銘輝攝）

測試後感：

穿上腳的第一下感覺是軟，尤其是腳跟位置，十分舒服，行街的時候已經提供到不錯的緩震效果。第二下感覺是鞋頭闊，腳趾沒有擠逼的感覺，應該適合腳掌較闊的朋友。鞋夾人緣，有些穿新行山鞋，平時上班穿了一星期也不自在，但KEEN這對鞋似乎跟我幾夾，穿了一天已適應我的腳形，感覺已經與穿舊鞋分別不大。在功能以外，以闊頭行山鞋來說，這對鞋的外表不錯，顏色上黃夾黑很配合，亦容易配搭深色的行山衣著。

繩帶有點長，打多個結會更好。（顏銘輝攝）

穿了一星期上班後，我穿上這對NXIS TRAIL EVO WATERPROOF去行城門水塘。由梨木樹邨行上主壩，沿馬路行到新建的享逸台，再往半閒亭，經過賞白千樹的靚位，接菠蘿壩自然教育徑出小巴站，全程行了2.5小時。繞塘行一圈，行到落斜的馬路時，也情不自禁跑起來，看看「速度遠足」的效果。這對鞋的中底確實不俗，跑起來有穿跑鞋的感覺，緩震表現令人驚喜。

防水能力不錯，擺腳入水半分鐘，也感覺不到濕氣。（顏銘輝攝）

行過一條水澗，便測試其防水能力，我直接將腳浸在水中，水位蓋過鞋頭，去到第一條鞋帶的高度，如果再深入的話，後面鞋筒就會直接入水。踩進水中後，開始計時，直至30秒，我都感覺不到鞋內有濕氣，十分驚喜。

之前試過測試GORE-TEX防水技術的鞋，大約20秒左右就會覺得有濕氣，擔心濕腳而提起腳。以我簡單的感受，KEEN.DRY防水的確不錯，甚至更勝GORE-TEX，只可惜這對是低筒鞋，就算鞋面防水多好，若果水氹水位深一點，水便從鞋筒湧入。

鞋底抓地力方面，行乾及濕的馬路也沒有問題，惟最後行自然教育徑時，在一處泥面地有打滑的感覺。

行城門水塘時，就是這個位置有打滑的感覺。（顏銘輝攝）

之後行麒麟山及大東山的測試，重點就擺在鞋底的抓地力上。上落麒麟山都是類似浮沙碎地，尤其沿東南脊下山時，有段路特別斜，部分同行朋友有些位置要坐住落，但這對鞋都很穩健，沒有令我滑倒。

在麒麟山上，這段落山路多浮沙碎石，這對鞋順利通過考驗。（顏銘輝攝）

經過麒麟山後，我對NXIS TRAIL EVO WATERPROOF有頗大信心，所以再穿它上大東山。由伯公坳上山，問題不大，之後轉上較崎嶇的小徑，走過浮沙碎石的斜面，亦穩如泰山，順利登上大東山頂。山上天氣變化快，突然整座山被雲層籠罩，還有毛毛雨粉，山徑開始變得潮濕。

由鳳凰徑路口轉上大東山頂的路上，這對鞋表現都沒有問題。（顏銘輝攝）

由大東山頂去爛頭營的路上，行經這種路況時，多次在打滑的感覺。（顏銘輝攝）

由大東山山頂行去爛頭營途中，是一些潮濕的石面路，上面有點青苔。在這種路況上，我不止一次有鞋底打滑的感覺，但沒有跌倒。行到爛頭營後，接上鳳凰徑，跟住就沒有問題。

【行山鞋】濕滑山路防跣之選！ 盤點Vibram Megagrip鞋底行山鞋

經過這3次測試，我覺得KEEN.ALL-TERRAIN大底屬於正常水平。以香港坊間各大牌子的行山鞋，大部分都做出乾地大致穩健，但行到濕地，抓地力就有不同程度的下滑。KEEN.ALL-TERRAIN在乾地沒有問題，克服到浮沙碎石，而在濕地雖然未至於變成溜冰鞋，但都有打滑的情況，未去到Vibram Megagrip的級數。

綜合測試結果，MEN'S NXIS TRAIL EVO WATERPROOF的緩震是最大特點，防水亦佳，至於鞋底抓力就屬於一般，行過潮濕的地面時要多加提神。

綜合3次測試的感覺，這對鞋在腳跟位置的緩震是一大賣點，確實舒服。（顏銘輝攝）

了解2021年消委會行山鞋測試結果：

行山鞋｜深度分析消委會報告 Salomon與The North Face的進與退

消委會2021年行山鞋測試｜從防滑耐磨到防水透氣 11款中筒鞋詳細比併

2021年消委會行山鞋測試比較（按圖放大）：

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消委會在2019年都做過行山鞋測試，了解兩年前的報道：

【消委會．行山鞋測試】比較防水防滑 有對最易入水但濕地最強

【行山鞋】解讀消委會報告 Vibram Megagrip鞋底竟非防滑王者

2019年消委會行山鞋測試比較（按圖放大）：