【行山鞋】濕滑山路防跣之選！　盤點Vibram Megagrip鞋底行山鞋

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-21 09:01

行山鞋是行山的重要裝備，很多山友都關心什麼行山鞋的鞋底才不跣。在行山界及跑山界之中，Vibram的Megagrip鞋底享負盛名，在乾的沙石路徑上，抓地力強，就算行到濕滑的石面上，亦有不俗的抗滑力。 坊間多個行山鞋品牌都有使用Megagrip鞋底的款式，有低筒的，也有中筒的，亦有表面防水的，大部分定價過千元，任君選擇。

秋冬行山，天氣乾爽；踏入春季，潮濕多雨，行山的路況亦有轉變，山徑有可能變得濕滑。有些行山鞋在乾地發揮理想，但一到濕地就變「溜冰鞋」，很容易滑倒。在潮濕的春季，最好選擇一些在乾、濕地俱有不俗抗滑力的行山鞋。在行山界，俗稱「黃金大底」或「V底」的鞋底品牌Vibram素有口碑，而在各款Vibram的鞋底之中，Megagrip就最得山友及跑友歡心。

Vibram Megagrip素有口碑，在乾地及濕地俱有不俗表現。（顏銘輝攝/資料圖片）

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在2019年的消委會行山鞋測試當中，兩款使用Megagrip鞋底的行山鞋，在乾地及濕地抗滑測試都有不俗的評分。Megagrip鞋底除了在乾地表現好，行上濕水的石面或泥土上，都有不錯的抗滑力，幾適合香港潮濕多雨天氣。不過，如果是行澗的話，最好選擇濕地抗滑力更高的澗鞋。

了解更多：K Kwong也是行山專家！鍾情adidas平價款式 認為新手更應重視行山鞋

Vibram Megagrip鞋底甚有名氣，有些人會特地為自己的行山鞋換上該款鞋底。（顏銘輝攝/資料圖片）

消委會2019年測試行山鞋報道：

【消委會．行山鞋測試】比較防水防滑 有對最易入水但濕地最強

【行山鞋】解讀消委會報告 Vibram Megagrip鞋底竟非防滑王者

2019年消委會行山鞋測試比較（按圖放大）：

+ 5 + 5 + 5

在The North Face、HOKA ONE ONE、ARC'TERYX、Merrell、AKU等多個著名行山及跑山鞋的品牌，他們的部分款式都有使用Megagrip鞋底，選購時可以詢問店員，或者留意鞋底有沒有標明Megagrip的字眼。

Vibram的鞋底有很多種，看清楚及問清楚是否屬於Megagrip。（顏銘輝攝）

大家買行山鞋時要注意，Vibram鞋底並不等於Megagrip！有些行山鞋會標明使用Vibram鞋底，但Vibram其實有很多款功能不同的鞋底。如果行山鞋的介紹中沒有提到Megagrip的話，可能選用的是Vibram的其他款式鞋底，那些款式的抗滑能力跟Megagrip不同。

查看各大品牌的官方或代理商網站，以下13款行山鞋或跑山鞋有使用Vibram Megagrip鞋底，排名不分先後：

Altra Olympus 4（參考價格：1400元）

– 屬於越野跑鞋，新手或長距離越野好手皆宜，前掌位置很闊，腳趾能自然散開

相關報道：行山鞋測試｜Olympus 4夠闊免頂腳趾 走在香港郊野卻要小心

+ 4 + 4 + 4

The North Face Ultra Fastpack IV FUTURELIGHT（參考價格：1490元）

– 鞋面用上FUTURELIGHT防水技術，另有價錢較貴同時保護性較強的中筒款式

+ 3 + 3 + 3

AKU Selvatica GTX（參考價格：1022元）

– 鞋面用上GORE-TEX防水技術，另有價錢較貴同時保護性較強的中筒款式

相關報道：【01測試．行山鞋】Selvatica適合香港環境 名牌鞋底抗滑有保證

+ 4 + 4 + 4

SCOTT Kinabalu Enduro（參考價格：799元）

– 有「無敵腳」的外號，少有千元以下的選擇，但已斷碼，市面普遍只餘較大size

Topo Athletic Ultraventure Pro（參考價格：1250元）

– 主打厚底高緩震，鞋頭前掌位置闊，也適合扁平足人士

相關報道：行山鞋測試｜厚底山鞋不止HOKA TOPO Ultraventure落地一刻發揮高性能

HOKA ONE ONE Speedgoat 4（參考價格：1400元）

– 著名厚底越野跑鞋系列，不少名人愛穿，另有價錢較貴的GORE-TEX版本

相關報道：比較4款HOKA ONE ONE鞋款設計玄機 厚底外必要知的功能

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HOKA ONE ONE Mafate Speed 3（參考價格：1400元）

– 該品牌另一系列，亦有用上Megagrip鞋底

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ARC'TERYX Aerios FL GTX（參考價格：1240元）

– 低筒設計，表面有GORE-TEX防水技術

ARC'TERYX Norvan SL GTX（參考價格：1225元）

– 低筒設計，表面有GORE-TEX防水技術

New Balance MADE UK MTL575（參考價格：1799元）

– 在該品牌官網，唯一一款顯示有Megagrip鞋底的款式

Merrell MOAB FST 2 GTX（參考價格：1490元）

– 低筒設計，表面有GORE-TEX防水技術

Merrell SIREN 3 GTX（參考價格：1390元）

– 低筒設計，表面有GORE-TEX防水技術

Merrell ONTARIO 85 MID WP（參考價格：1650元）

– 中筒行山鞋，提供較強保護性

相關報道：【行山鞋．01測試】中筒Merrell Ontario防滑理想 濕石路保平穩

同場加映，看圖比較消委會測試的15款Sports Bra：

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看圖比較消委會測試的15款運動上衣：