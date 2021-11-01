意甲｜40歲伊巴建功再博12碼　AC米蘭作客挫羅馬聯賽7連勝

由摩連奴帶領的羅馬，上周打斷拿玻里的連勝走勢，卻因向球證投訴過激被逐，被罰停賽後領軍鬥AC米蘭。

「紅黑兵團」是意甲另一支不敗之師，「神鋒」伊巴謙莫域再度發威，攻入罰球加上博得12碼，結果以2：1擊敗羅馬。



經過一場停賽後，摩連奴終於可以回歸領軍，主場迎戰近況甚勇的AC米蘭。「紅黑兵團」今季未嘗一敗，今仗前已在聯賽取得6連勝。

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家有一老，如有一寶，年屆40的伊巴謙莫域同樣正選披甲，上半場中段主理罰球，直接攻門狂轟遠柱，羅馬門將柏迪斯奧目送皮球入網，26分鐘先開紀錄。伊巴換邊後再有進樹，接應隊友長傳，心口一控一射建功，可惜VAR示意越位在先「食詐糊」。伊巴再接再厲，殺入禁區被對手的伊賓尼斯撞跌，球證直指12碼點，這名「瑞典神鋒」未有親自操刀，交由隊友基斯爾（Franck KESSIE）主射，不負眾望一射中鵠，57分鐘擴大領先優勢。

AC米蘭的迪奧靴南迪斯其後兩黃一紅被逐，羅馬積極反撲，直至補時階段由艾沙拉維扳回一城，可惜為時已晚，AC米蘭作客2：1力克對手，力保不敗之身，並以31分繼續與拿玻里領放。

AC米蘭全場兩個入球，也與伊巴有關，力證自己寶刀未老，更在今仗取得職業生涯第400個聯賽入球。伊巴賽後霸氣如昔，「4字頭」又如何？這只是一個數字，「即使如今我已踏入40歲，但我依然不斷尋求進步，我需要踢得更加『食腦』，我對自己的演出不太驚訝。」

伊巴的罰球猶如炮彈般入網，入球時速高達101公里，伊巴霸氣亦不失幽默：「無理由喎！至少200公里（時速），一定係因為我老咗所以無以前咁勁！」

摩連奴帶領的羅馬未能在主場報捷，他直言自己「嬲爆」，因為球隊表現不佳，對入場支持的球迷不尊重。「摩佬」賽後只是簡單回應兩句，輸波心情差之外，亦有另一個原因，「我見過鬼怕黑，費事講多錯多啦，我唔想下場又無得帶隊。」似乎學懂收口的摩連奴，態度依然照舊。