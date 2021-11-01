西甲｜阿古路黑氣依然纏身　心律不正復出無期　舊隊友送祝福

阿古路早前在巴塞隆拿地標戰報捷，當時獲球迷萬人景仰，以為擺脫「黑仔」有個新開始，豈料黑氣再度纏身，這名阿根廷前鋒在周末聯賽途中，突然感到不適，經過檢查後初步發現阿古路有心律不正的問題。



阿古路今夏離開曼城後，彷彿變成悲劇人物，加盟巴塞但美斯離隊，無緣與好兄弟攜手作賽；開咧前小腿又告受傷，在10月中才終於傷癒復出。

等了又等，阿古路主場正選登場鬥艾拉維斯，豈料霉運再度找上門。戰至上半場末段，阿古路突然按着胸口，因呼吸困難倒在地上，巴塞軍醫立即入場治理，其後阿古路在軍醫陪同下，自行步離球場，並隨即送往醫院接受詳細檢查。

巴塞辭退高文後續失分 阿古路再正選上陣疑心臟問題送院

阿古路疑因心臟問題倒下連環圖：

+ 6

西班牙傳媒《每日體育報》指阿古路有心律不正，心跳亦比平常快，而他早在12歲時，已曾遇到類似的情況。心臟問題，可大可小，阿古路將接受詳盡的心臟檢查，倘若他沒有太大問題，才有望返回賽場。

阿古路有健康問題，舊東家曼城當然不會坐視不理，「藍月亮」透過社交網站祝福阿古路早日康復，史達寧亦上載二人合照，並配上「我的兄弟請堅強，我們全心祝願你早日康復」

史達寧與阿古路合作多年，二人感情要好。（史達寧Twitter截圖）

阿古路早前興奮亮相魯營

+ 5

網民為阿古路瘋狂改圖：

+ 3

【「老夫老妻」美斯與阿古路】（按圖放大）