美斯被巴塞會長一席話刺傷　未來必重返巴塞隆拿渴望貢獻球隊

美斯與巴塞隆拿之間，已成為過去式，可是阿根廷球王在巴黎近3個月，依然對魯營的一切念念不忘。

接受西班牙《體育報》訪問時，他直言被巴塞會長拿樸達一番「不必要」的話感到受傷害，即使如此，他表明仍深愛巴塞隆拿，日後必定會重返當地生活，並希望能以另一種方式來報答母會。



美斯加盟PSG近3個月，仍對巴塞隆拿的一切念念不忘。（Getty Images）

美斯與巴塞前會長巴圖美奧交惡，他出道以來一直與再次出任會長的拿樸達關係友好，去年會長選舉勝選後美斯第一時間向對方親身送上祝福，拿樸達參選其中一項政綱，正是留住美斯。

可是多年建立的友誼，已因離隊一事如煙消雲散。拿樸達上月接受加泰RAC1電台訪問時，竟宣稱希望美斯不收人工留隊：「最後關頭，我曾希望美斯會說他不收人工留在巴塞踢波，我會希望他那樣做、那樣說服我，我知道西甲賽會也會接受。」他想美斯那樣做，為何不直接提出？拿樸達的說法是：「以他的地位，我們不能作出如此要求。」

拿樸達與美斯此情不再。（Getty Images）

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美斯的反擊

美斯近日接受西班牙《體育報》訪問時，針對拿樸達的說法作出回應，「真相是，正如我在離隊時所講，我已用盡一切努力嘗試留隊。他們從來未問過我免費繼續踢，他們要求我減薪50%，我完全沒考慮便接受了。我們願意為幫助球隊犧牲更多，我和家人的意願都是留在巴塞隆拿。」

美斯批評，「從來無人問過我能否免費留效，與此同時，會長的話實在不恰當，我為此受到傷害，因為他根本沒有必要那樣說。」他不滿，「那就像是從你手中奪去皮球，然後拒絕承擔任何責任。那會令人產生聯想，對我抱有懷疑，認為我不值得（有優厚人工）。」

美斯在巴塞隆拿時，是全球人工最高的足球員，跟球會最後一份4年合約總值可達5.55億歐元，惟疫情下他接受減薪，實際人工不及合約列明高。ESPN指，他的年薪連花紅和簽字費，約為7000萬歐元。美斯今夏縱接受巴塞人工減半要求，卻因西甲賽會將巴塞開支上限大減近3億歐元至9700萬歐元，於是在美斯減人工後依然無法為他註冊，最終只能目送他免費轉投巴黎聖日耳門。

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願有天重返巴塞

自離開巴塞後，美斯沒有再跟拿樸達聯絡，二人昔日情誼已作輕煙。即使如此，離隊的不快，沒有減退他對巴塞隆拿這個地方和母會本身的熱愛，他直言，不知道跟巴黎的合約屆滿後，會不會返回巴塞，「幾乎可以肯定的是，我們會回到巴塞隆拿生活。」

不止如此，他更希望以另一種方式來貢獻母會，「我一直說渴望可以幫助球會，我想在未來成為體育總監。我不知道那會不會是巴塞隆拿，又或者是另一個角色。」美斯說，「如果日後有機會，我希望回到巴塞作出貢獻，因為它是我深愛的球會，我希望他們繼續有好表現、一直成長，成為全世界最優秀球會。」

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