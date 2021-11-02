桌球︱奧蘇利雲定下退休死線　火箭說出繼續球員生涯的悲哀現實

桌球天王奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）在英國公開賽首圈輕鬆擊敗利尼（David Lilley）過關，賽後他談到退休計劃，希望打多3次世錦賽便高掛球棒，然後為全球各地球迷展開一場盛大的告別之旅。

他並非首次流露退意，今次卻十分直白地說出，他至今尚未退隱的悲哀理由。



這位史上最佳桌球手之一，早在7年前開始對桌球感到疏離，他接受英國《都市報》訪問時稱，「當你全情投入，便會視每個比賽為重大賽事，我曾經渴望贏得一切，如今我已完全脫離。」奧蘇利雲直言，「我對勝利不再感到興趣，變成只是出場和比賽，將桌球賽事當成渡假，享受我所到的每個地方。」

他認為，重燃昔日那團渴求勝利之火機會渺茫，甚至已定下退休路線圖，「如果我可以再打多3次世錦賽，目標就是至少打多3次世錦賽。那時我已經49歲，或許正是時候（退休），並專注在其他方面。」

奧蘇利雲預言自己3年後退休。（Getty Images）

如果打得差，寧願不再打

他今年底踏入46歲，與心目中退休日期只剩3年，不過他預告，那一天或有早無遲，「如果我仍能搞局，得到一點成績便好，否則我根本不會再打下去。」他不希望到某天完全失去競爭力時陷入尷尬，「我不想到時差到被人質疑：『為什麼他仍在打？』」

到退休那天，奧蘇利雲說他不會立即退出桌球界，而希望舉行一場盛大的告別巡迴表演賽，「我退役後或許會花兩至三年時間進行一場環球告別賽，只為球迷而打桌球，也是個告別，我會很享受它的。」

「我的心已不在桌球」

桌球曾是奧蘇利雲的一切，向來語出驚人的他不諱言，目前只視桌球為一份工，就算仍有力打出高水平，與頂級球手競爭的心早已失去，揚言：「我的心早已不在」，又不忘牙擦本色，「就算只能間中有表現，仍足以成為世界前8位球手。」

「我只是個出色的表演賽球手，不準備像沙比（Mark Selby）那樣不斷鑽研。我不再關心桌球，世界上再沒有一個我渴望成為的球手。」站在桌球壇頂峰多年，奧蘇利雲也許早已高處不勝寒，甚至直言仍未退下來，全因「經理人說我繼續打波會較易接到廣告」。

這位6屆世界冠軍聲言，「我已毋須再證明自己，桌球已沒有任何事情能令我感到興奮。那份飢渴感和欲望早已失去，在7至8年前我已決定桌球不再是我全力擁抱的事情。」

當時繼續打下去，全因為桌球找到新定位，「至少我嘗試視它為一份工作，就算落敗也不會感到沮喪，同時贏波亦不會特別興奮。打得好便好，就算打得不好，只是提早沖涼，也不算太差。」「火箭」一席話，看似悲哀，然而奧蘇利雲曾經因為太投入桌球事業，深受情緒問題困擾，如今的平常心狀況，對他個人而言不啻是件好事。站在球迷角度，只希望他能在未來日子好好享受球賽，餘下球員生涯之中繼續打出令大家回味無窮的金球。