桌球︱奧蘇利雲4年來首度捧蛋　一怒之下出奇招反有意外收穫

「火箭」奧蘇利雲被公認為當今世上其中一位天才桌球手，他極具膽色及霸氣的作風，贏得不少球迷愛戴。

近日在德國大師賽外圍賽，奧蘇再次做出奇怪舉動，惹起球圈熱議。



奧蘇日前參加德國大師賽資格賽，面對世界排名60的伊朗球手Hamed Vafaei卻竟處於下風，全場只打了55分鐘，便以0：5敗陣而回。5局之中，奧蘇更只總共拿下108分，是他自2017年7月蘇格蘭公開賽不敵希堅斯（John Higgins）後，4年多來首度在職業賽事中「捧蛋」。

「火箭」明顯不滿意自己今場表現，比賽中段更發脾氣，他於落後0：4、在第5局開波時就使出罕有打法，似乎想宣洩情緒。

奧蘇利雲發脾氣使出罕有打法，卻有意外收穫逐格睇：（按圗放大）

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由於開波直接取分的機會較低，過往桌球手普遍會小心處理，把白波輕輕觸碰紅波後，利用桌邊（Cushion）把球送回波枱上方，減低對手之後的得分機會。

可是奧蘇該局卻反其道而行，開波時用力把白波「炸」向紅波堆，令所有紅波四散，這種「自殺式」行為在職業賽中非常罕見，令球迷及專家也感到十分驚訝。

奧蘇在球場上不時做出大膽舉動。（Getty Images）

出奇招反有意外收穫

有趣的是，奧蘇在擊球後本已「打定輸數」走回自己座位，誰知其中一個紅波卻意外入袋，令他可以繼續出桿，就連他自己不禁露出笑容。

不過，最終奧蘇那一桿只拿了24分，並再多輸一局，正式宣告出局；他的對手Hamed Vafaei晉級後會迎戰賀禾夫（Steven Hallworth）或希堅遜（Andrew Higginson） 的勝方，爭奪正賽席位。

奧蘇利雲「發脾氣」片段由54：05開始：

「火箭」的舉動在賽後引發球迷熱議，有外媒批評他這種行為「業餘」，「瘋狂不冷靜」。

「世界上最好的球員隨著年齡增長，地位也開始不斷下降。奧蘇在比賽中失去冷靜，對比賽一面倒的形勢作出了糟糕的反應，以一種咄咄逼人的方式瘋狂擊球。桌球手通常會以一種更冷靜、更有策略的方式去打破僵局，奧蘇的挫敗感戰勝了他自己。」

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