英超｜干地官宣！意大利名帥正式執掌熱刺　簽約至下季尾

熱刺解僱領隊紐奴之後，隨即與意大利名帥干地傾妥細節，周二（2日）宣布這位車路士前主帥成為新任領隊，雙方簽約至2023年6月。



官宣消息公布前，干地在今日英國時間早上已先和熱刺球員會面，干地更表明指前鋒哈利卡尼是全世界最佳球員，一上任即送高帽給對方，順道游說他留效球會，重新出發。

干地一上任即表示，熱刺前鋒哈利卡尼是全世界最佳球員。（Getty Images）

消息指，熱刺為表誠意，向干地開出1,300萬鎊年薪合約，並會在轉會市場大手掃貨，或斥資1.5億鎊供干地收購球員，望帶領熱刺重返爭標行列。熱刺早於開季之前，已經與干地接洽，但被佢婉拒，幸好熱刺嘅意大利籍總監柏拉迪斯與干地私交甚篤，今次大打人情牌，終於請到干地出山幫手。

熱刺選帥走冤枉路干地曾無限接近 為慳錢失財又失時

干地執教往績強勁，曾帶領祖雲達斯3度捧起意甲冠軍，2016年加盟車路士首季即奪得英超冠軍，次季再捧足總盃冠軍，上季則協助國際米蘭捧意甲冠軍。

⬇️熱刺官方影片 名帥干地重返英超⬇️

較早前，專攻轉會消息的著名體育記者羅曼奴（Fabrizio Romano）已爆料，指干地已跟熱刺達成口頭協議，並會在周二（2日）正式動筆簽約。英國媒體盛傳，熱刺願意放款2.8億歐元，讓干地擴軍。干地據悉看中效力意甲的4員大將，料熱刺會在明年1月出手大肆買人。

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一場慘敗，紐奴即被熱刺辭退。（Getty Images）

意大利足球網站Calciomercato估計，干地看中的4大目標全在意甲，身價最高一人正是吸引各大豪門注視的費倫天拿新巨星杜辛華荷域（Dusan Vlahovic）。這個身高達1.9米的塞爾維亞前鋒，只有21歲，已展露驚人的入球能力和天份，費倫天拿已為他定下8000萬歐元的標價。

干地上任後4大收購目標

盛傳同為干地目標收購，還包括他執教國際米蘭期間合力為球隊贏得意甲冠軍的兩員主力，守將迪維積（Stefan de Vrij）和中場波索域（Marcelo Brozovic）。最後一人是AC米蘭守將羅馬洛尼（Alessio Romagnoli），這位26歲意大利籍中堅與球會合約明年夏天屆滿，至今續約談判進展緩慢，熱刺有望以低價搶人。

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