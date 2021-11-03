英超︱蘇斯克查任內曼聯轉會開支封王　北倫敦雙雄排名竟高過曼車

曼聯早前因戰績滑落廣受關注，0：5慘負利物浦後，主帥蘇斯克查一度盛傳會被辭退。之後3：0大勝熱刺，暫保帥位之餘，反令熱刺領隊紐奴被炒。

事實上，蘇斯克查任內曼聯在轉會市場開支較英超任何球隊都要高，球隊似乎未按投資有相應提高，這點未算奇，更令人震驚的，或許是向來予人印象「慳家」的北倫敦雙雄熱刺和阿仙奴，期內開支均較曼城和車路士更高。



自蘇斯克查2018年12月上任，。（Getty Images）

曼城和車路士兩支超級富豪球隊，以及財力雄厚的曼聯，向來是足球轉會市場上的「大豪客」，尤其是獲阿聯酋王室撐腰的曼城，總似有無限資金收購全球最昂貴球星。

不過近年曼城和車路士愈來愈「識玩」，不會再「高買低賣」，反而大量掃入高質小將，然後高價外借和出售圖利。根據Sky Sports統計，自蘇斯克查2018年12月上任曼聯主帥以來，轉會淨開支（轉會總開支減去轉會總收入）超過3億英鎊，反觀曼城只用上曼聯63%，車路士更只有26％。

點圖睇：蘇斯克查上任後，英超各隊轉會開支比較（資料來源：Sky Sports）

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英超Big 6之中，阿仙奴、熱刺轉會淨開支高於曼城和車路士固然有點令人意想不到，更有趣的是，高普領軍的利物浦竟在26支球隊中敬陪末席，在這2年半以來，轉會交易有盈餘，甚至較一眾已降班球隊（只計算在英超季度內交易）淨開支更少。

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