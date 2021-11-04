羽毛球．德國HYLO賽｜鄧謝配不敵德國組合　今年初次首圈出局

港羽馬不停蹄出賽，來到歐洲三站賽事的最後一站德國HYLO賽，混雙組合鄧俊文／謝影雪在首圈迎來德國組合Mark Lamsfuss／Isabel Lohau。



「鄧謝配」早前在丹麥公開賽及法國公開賽，分別打入8強及4強，惟在法國賽4強，謝影雪受膝患困擾之下敗予丹麥組合。休息3天後再戰，對手是曾在東京奧運分組賽交鋒的Mark Lamsfuss／Isabel Lohau，當時「鄧謝配」以2：1擊敗對手，雙方3度交手，「鄧謝」獲2勝1負。

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（高詩琦攝）

今次在德國賽再遇，謝影雪左膝仍貼滿膠帶，似乎仍受傷患所困，第一局鄧俊文和謝影雪初段曾領先，惟兩度遭對手連續取分下戰至21：21，再連失兩分關鍵分，21：23先輸一局；第二局「鄧謝」全力與對手鬥至13：13，及後遭拉開至19：14，絕地之下一度連取3分，但最終仍以17：21直落兩局不敵而出局，亦是「鄧謝配」在2021年第一次首圈止步。

同日港羽另一混雙組合張德正／吳詠瑢，亦直落兩局（15：21、17：21）不敵印尼組合Adnan Maulana／Mychelle Crhystine Bandaso出局。港隊尚有伍家朗及李卓耀兩名男單球手分別打入16強。

鄧俊文／謝影雪及張德正／吳詠瑢至此完成一連三站歐洲賽事，稍後將回歸亞洲，出戰印尼大師賽（11月13至18日）及印尼公開賽（11月23至28日），再視乎能否取得世巡賽年終賽的參賽資格（各項目的世巡賽積分排名前8名）。

港羽德國HYLO公開賽首圈對手及賽果

男單：

李卓耀（7號種子） 2：0 劉國倫（馬來西亞）

伍家朗（3號種子） 2：0 Brice Leverdez（法國）



混雙：

鄧俊文／謝影雪（7號種子） 0：2 Mark Lamsfuss／Isabel Lohau（德國）

張德正／吳詠瑢 0：2 Adnan Maulana／Ｍychelle Crhystine Bandaso（印尼）



比賽日期：11月2至7日

