歐聯︱馬體會守將侵犯文尼領紅惹爭議　施蒙尼賽後透露球證解釋

馬德里體育會後衛菲臘比（Felipe Monteiro）在歐聯分組賽對利物浦時，從後踢跌對手翼鋒文尼直接領紅，賽後引發爭議。



歐聯B組分組賽，利物浦在主場晏菲路迎戰馬德里體育會，紅軍上半場憑迪亞高祖達及沙迪奧文尼各入一球，加上馬體會有後衛菲臘比被逐，最終兩球淨勝對手，4戰全勝提早出線16強。

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利物浦在晏菲路全取3分，提早兩輪鎖定16強席位。（Getty Images）

不過，菲臘比領紅一幕在賽後引起爭議，這位守將當時為阻止文尼打反擊，從後踩中對手腳跟位置。可是由於當時兩人均在全速跑動，難以判斷觸碰是否屬於意外，若球證認為菲臘比是無心之失，根據過往情況，很大機會僅出示黃牌。

菲臘比踢跌文尼，不瞅不睬「得罪」球證領紅逐格睇：（按圖放大）

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菲臘比似乎亦深信自己只會被警告，球證哨子聲響起之後，他未有理會，立即跑回後場準備防守。球證最終足足鳴笛3次，並多次向菲臘比招手，他都未有理會，最終球證上前直接以紅牌驅逐他出場。馬體會球員雖然一度跟球證理論，但投訴不果之餘，蘇亞雷斯更因此領黃。

有不少球迷賽後認為，菲臘比是由於在過程中「當球證無到」，因原先的犯規加上欠缺體育精神行為，才被逐出場。但英超前球證禾頓（Peter Walton）在電視直播中提到，菲臘比侵犯文尼本身已屬「兇暴行為（Violent conduct）」。「如果是因為那記攔截而直接出示紅牌，我不會感到驚訝。」

歐聯利物浦對馬德里體育會的比賽圖輯：（按圖放大）

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至於馬體會主教練施蒙尼賽後受訪時，也談到自己的睇法，「我還沒看過菲臘比那個犯規。根據我和球證的交流，我本來以為這不足以讓他被罰下的。但球證跟我說，本來就應該罰下菲臘比，因為他從後面踩人，在球證看來這就是足以出示紅牌的犯規。」

菲臘比侵犯文尼被直接驅逐離場的片段：

《獨立報》及《This is Anfield》對利物浦球員評分：