歐聯︱施蒙尼事先張揚不握手　賽後遲遲不走慘遭利物浦全隊無視

歐聯B組重量級戲碼利物浦對馬德里體育會，因馬體會主帥施蒙尼上仗2：3負紅軍後拒絕與高普握手，掀起有欠風度的爭議，他之後對這樣做的解釋亦成為一時熱話，並令雙方主帥「到底會不會世紀握手」，成為今場比賽以外的焦點話題。

賽前記者會上，施蒙尼已事先聲明再次不會跟高普握手。有趣的是，馬體會0：2敗陣後，他並沒有像上一場那樣立即衝入更衣室，利物浦將帥對他的反應也十分有意思。



上回提要：

利物浦在歐聯被編入與馬體會、波圖和AC米蘭同組，原先以為相當難踢，甚至被稱作「死亡B組」。同組最大對手，正是施蒙尼帶領的馬體會。2019/20球季，力爭衛冕的紅軍在16強遇上馬體會，最終戰至加時被淘汰出局。相隔一季在分組賽重遇，高普已找到應敵之法，成功雙殺馬體會，更取得4戰4勝，提早兩輪篤定小組首名出線資格。

高普當然十分高興，不過完場哨子一鳴，全世界都在關注施蒙尼的動向——到底，他會不會無風度到底，像上一場落敗後那樣直衝更衣室？

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馬體會0：2不敵利物浦後，施蒙尼木無表情站在場邊。（路透社）

出乎意料的是，施蒙尼並未即時轉身走人，他木無表情地站在場邊。賽前表明「不會強迫對方跟自己握手」的高普，果然沒有走到施蒙尼身邊自討沒趣，而是逐一跟全世界握手和擁抱。

賽後攝影師將鏡頭集中在兩軍主帥身上，高普與施蒙尼的反應形成強烈對比。

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當高普逐一與場上每一個人握手或擁抱，當中包括球證、旁證、利物浦和馬體會雙方職球員，施蒙尼亦站在場邊近球員通道入口位置安慰麾下球員。

跟高普不同的是，這位阿根廷籍教練只跟馬體會本身的職球員有互動，然後當利物浦後備球員奧歷治走到他身旁，出現了有趣的一幕。

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施蒙尼上仗拒跟高普握手，賽後講明「我沒有這個習慣」，又斥賽後握手是虛偽的表現。今仗賽前記者會上，他再度表明不會跟高普握手的意願，而高普亦無意強人所難，表示：「我其實不一定要握手，也不是個很喜歡握手的人」。

結果高普和一眾利物浦職球員十分有默契地全隊當施蒙尼是透明人，高普沒有走到他身邊，也沒有嘗試握手，一班球員同樣避開施蒙尼，奧歷治遇他迎面遇上時，似是刻意將頭轉向另一方，反而施蒙尼雙眼緊盯奧歷治，狀若期待對方有所表示。

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施蒙尼握手與否，高普完全不在意，神通廣大的網民卻不會放過他。施蒙尼聲稱，「賽後從來不握手」、「賽後握手很虛偽」，網民立即找來兩年前歐聯16強賽前賽後他跟高普握手甚至開心跳起互撞的片段，力證他言行不一。

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