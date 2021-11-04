足球熱話︱莫耶斯迎執教里程碑　費蘭尼：他在曼聯沒時間證明自己

韋斯咸主帥莫耶斯在周四（4日）深夜歐霸對比利時球隊亨克的賽事，將迎來執教第1000場的里程碑，外國傳媒找來多位他的戰友跟麾下球員，分享這段期間的一點一滴。

其中前紅魔中場費蘭尼跟贊奴沙，都異口同聲提到一件往事。



莫耶斯將領韋斯咸出戰歐霸分組賽，是他教練生涯第1000場賽事。（Getty Images）

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現效力中超山東隊（前稱：山東魯能）的比利時中場費蘭尼，當年便是由莫耶斯一手引進英超，兩人隨後在愛華頓拍住上，一度帶領「拖肥」穩定地進佔聯賽榜前8。

莫耶斯2013年成為「被選中嘅細路」，頂替退休的費格遜接掌曼聯，立即以2750萬英鎊將費蘭尼收歸旗下，但最終兩人未能再擦出火花，莫耶斯上任後僅10個月就被辭退。

費蘭尼跟莫耶斯感情深厚，他透露自己曾到對方家中共晉晚餐。（Getty Images）

費蘭尼憶述，自己收到對方被炒的消息時相當失望，「我哭了，我感到很傷心，因為我知道他對成功有多大的渴望，甚至相信他會執教曼聯一段很長的時間。」他仍記得，自己當天在莫耶斯跟所有球員道別之前，已先到對方辦公室找他，「我跟他說：『祝你好運』。」

他相信所有愛華頓球員都會認同，莫耶斯是個好人，「他有很強大的包容心，或是太好人吧，成為他無法在曼聯成功的原因。」

曼聯現時在蘇斯克查帶領下陷入困境，這位挪威主帥也值得有兩年時間證明自己，費蘭尼自然想為恩師抱不平，「由始至終，我也認為若然給他多點時間，他會建立到一支球隊。我有看韋斯咸今季的比賽，他們成為了一支很難被擊敗的隊伍。」

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至於曼聯時期在莫帥麾下獲得不少出場機會的贊奴沙，同樣大讚這位前上司，直言可以隨時致電對方說任何事。跟費蘭尼一樣，他在莫耶斯離職時同感失望，認為對方根本未有足夠時間證明自己。

「年青球員在費格遜跟他執教時，會有足夠上陣機會，但在摩連奴跟雲高爾時就很少。他與費爵爺都幫了我很多，會是我永遠尊重的兩名領隊。」

曼聯時期是莫耶斯執教生涯中的一個污點。（Getty Images）

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