01球評︱還莫耶斯一個公道　率韋斯咸勇闖歐霸破盡球會紀錄

莫耶斯是否足球天才,一時間難以說清,唯一肯定,他絕對是個有準備的人。球員年代在些路迪出身,生涯很快急轉直下,20歲仔那年轉戰當時在英格蘭乙組的劍橋聯,或許自知球員生涯成就有限,22歲已經開始考教練牌,並將球隊教練的戰術記錄成筆記。

他的努力沒有白費,球員生涯尾聲效力普雷斯頓,1998年1月球隊陷入降班危機、主帥被炒,他尚未掛靴已臨危受命暫掌帥印。莫耶斯不止幫助球隊成功護級,兩季之後更領軍成為乙組冠軍,升上甲組聯賽(當時英格蘭第二級別聯賽)。升班後首季,普雷斯頓已驚喜得第四,幾乎達成「衝超」不可能任務,即使在附加賽決賽不敵保頓,他的執教功力已引起頂級球會注意,2002年3月愛華頓找他接替蘇格蘭同鄉禾達史密夫。這份工,他一做便是11年。

莫耶斯與愛華頓一拍即合,他上任前,拖肥糖步入英超年代大部分球季均處聯賽中下游,莫耶斯成功帶領球隊拾級而上,穩定地在上半版完季,甚至挑戰前四席位。上任首個記者會,他一句話點出自己為何適合愛華頓,「我來自一個跟利物浦相近的城市(格拉斯哥),加盟一間屬於人民的球會。街上遇見的大部分是愛華頓球迷……這是一間大球會,我一開始便答應加盟。」

11年後,一間更大的球會找上他,莫耶斯也是立即Say Yes,然後出事。2013年5月曼聯傳奇領隊費格遜退休,他被指欽點同鄉莫耶斯接任,球迷因而稱後者為「被選中的人」(The Chosen One)。

費Sir之後出書爆料,指出他心目中繼任人首選是哥迪奧拿,他的建議名單中尚有安察洛堤、摩連奴、高普和雲高爾等響噹噹的名字,只是哥帥沒有回覆他的短訊,另外四人當時本身已有工作在身,沒有空檔云云。

曼聯主帥之位,說得上是足球教練最夢寐以求的職位之一,怎會用「唔得閒」來推卻?事實上,任何人不用細想也知道,接替英超和曼聯足球史上最成功領隊根本是不可能任務,費格遜任內13次高舉英超冠軍,另加兩次歐聯和5次足總盃錦標,跟他比較下場只會死得很慘,唯獨有點天真、帶點傻的莫耶斯傻傻的不知道,心口掛個勇字去奧脫福上班,結局不想也知。

莫耶斯一上任,便以3250萬英鎊高價從愛華頓買入愛將費蘭尼,令球迷譁然。踢慣水銀瀉地式進攻的曼聯,找來粗枝大葉的爆炸頭,搞邊科?戰術、戰績不似預期,一切被無限放大,不斷刷新曼聯「自xx年來最差紀錄」、「自xx年來首次不敵某隊」暗黑紀錄。壓力愈來愈大之下,2014年2月9日主場對弱旅富咸踢成2:2一仗,曼聯錄得81次傳中,「九九八十一斬」震驚全球。一個月後,利物浦球迷再補多刀,送他一個「莫耶斯是個足球天才」橫額,他被恥笑至今。

那一仗利物浦輕鬆贏3:0,失去費Sir的曼聯,不再無堅不摧。曼聯沒有給他更多時間,4月20日0:2不敵愛華頓,創下球會44年來首度一季內被拖肥糖聯賽雙殺劣績,一紙六年長約沒有意義,莫耶斯兩日後被辭退,教練生涯首遇重大挫折。

那一季曼聯最終得第七,名宿傑斯暫代領隊一職至季尾後,荷蘭名帥雲高爾接任,兩季收獲足總盃一枚。摩連奴一接手已贏得歐霸,然後再沒有然後。怪莫耶斯戰術風格不合曼聯,雲高爾、摩連奴兩大名帥執教之下,紅魔的比賽又何嘗賞心悅目?不同的是,「莫天才」較二人有更少時間證明自己。去到此時,大家終於發現,名氣與否根本不重要,後費Sir年代的曼聯主帥,「咪一X樣!」

一切是後話,曼聯的失敗,令莫耶斯離開英倫,轉戰皇家蘇斯達,一年後失敗而回。執教新特蘭,生涯首次帶隊降班,曾風光一時的少壯派主帥,淪落為救火隊長,2017年11月韋斯咸找他幫手護級,只開出一紙六個月合約。由曼聯的六年合約,到韋斯咸的六個月合約,莫耶斯中間只打過另外兩份工,教練生涯果然一子錯,滿盤皆落索。

幸好今次他終於來到對的地方,韋斯咸的工人階級球會性格和自嘲式黑色幽默,跟莫耶斯是絕配。鎚仔幫連會歌也在玩,《永遠在吹肥皂泡》(Forever Blowing Bubble)嘲笑球隊華而不實、好睇唔好食,永遠無成績,又繼續堅持下去循環不息的意志。莫耶斯提早兩輪為球隊護級成功,最終以第13位完成,球會卻「打完齋唔要和尚」,未跟他續約,寧願找名氣較大的柏歷堅尼執教。

「工程師」領軍第二季,季中帶到韋斯咸跌至第17位,鎚仔幫再次找上莫耶斯救亡,他不計前嫌又肯幫手。當時成績其實無甚改善,2019/20球季最後總算護到級。回看莫耶斯在愛華頓的成功,陣中必須有卡希爾、費蘭尼這類擅頂、肯跑和搶點力強的中場球員,今季他買入捷克中場蘇錫克,也是異曲同工。此子加盟後,韋斯咸中場掃盪力大增,角球、死球更成為球隊進攻目標,不時有進帳。

上半季一直守住第一版,下半季從曼聯借得連格加盟,進攻力全面提升。連格在紅魔已被棄用,一到韋斯咸獲得自由度立即重生。韋斯咸不求控球,連格與保雲的速度,屢次憑高質反擊得手,「連美斯」16次聯賽上陣已攻入9球和助攻5次,防守中場蘇錫克亦有10球進帳,韋斯咸以65分搶得第六位,創下球會英超歷來最高得分紀錄,全季19場勝仗和作客9場勝仗,亦為會史在英超的紀錄。

韋斯咸創會126年來,今次只是第六次以前六名完成,更強勢取下來季歐霸一席。莫耶斯也許不是足球天才,他不適合每支球隊,但只要到一間合乎他性格的球會,給他合適的球員,給他足夠時間發揮和部署,一樣可以為球迷帶來驚喜。

對球隊今季表現,他指出,「從我們的起點而言,今季的進步是巨大成就。」莫耶斯說,「球隊上季在球場只是行行企企,護到級人們已說是成功。如今終於看到韋斯咸開始似模似樣了。」對於一班已經習慣失望的球迷,希望莫耶斯可以長留下來,一直繼續為他們吹泡泡。

韋斯咸會歌—Forever Blowing Bubble副歌歌詞:

I'm forever blowing bubbles,

Pretty bubbles in the air,

They fly so high,

Nearly reach the sky,

Then like my dreams,

They fade and die.

Fortune's always hiding,

I've looked everywhere,

I'm forever blowing bubbles,

Pretty bubbles in the air.