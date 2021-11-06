英超｜紐卡素為護級「般尼茅夫化」？　名帥拒過檔新帥令人跌眼鏡

英超球隊紐卡素幾經波折完成賣盤，由沙特主權基金以3億英鎊收購後，着手物色新帥，過程不算順利。

西甲維拉利爾主帥艾馬利接受斟介後，日前表明不會過檔。原來帶領皇馬贏取西甲及歐聯的施丹，亦曾獲得邀請，同樣向該支突然富貴的老牌球會「派檸檬」。而英媒報道，紐卡素即將宣布委任般尼茅夫前主帥艾迪賀維，領軍護級。雖然英格蘭新一代教練「潛力股」，但賀維名氣與「名帥」，無疑有點距離。



英國體育傳媒《The Athletic》及精於轉會消息的記者Fabrizio Romano均指紐卡素與賀維（Eddie Howe）大致達成協議，只待確定教練團人選及細節。

艾迪賀維（左）極有機會接掌紐卡素，教練團班底亦會一同上任。（Getty Images）

賀維一手帶領般尼茅夫升上英超，前季護級失敗後宣布離隊，一直待業，5月曾拒絕蘇超球隊些路迪邀請。若執教紐卡素，預料帶領般尼茅夫時的教練團隊亦會上任，包括他離隊後接掌般尼茅夫的田度爾（Jason Tindall）。

紐卡素現時前領隊布魯士的副手鍾斯（Graeme Jones）暫待領隊，他過檔紐卡素前曾任田度爾的副手，預料會留任。由於賀維的合約尚未辦妥，鍾斯將繼續帶領球隊明晨作客白禮頓。

紐卡素開季10戰4和6負，排尾二，已要為護級努力。（Getty Images）

球隊確認易主後，前領隊布魯士領軍一仗便被解僱。富貴班主想大展拳腳，意欲先找名帥接手。曾執教阿仙奴的艾馬利本是接任大熱，但消息指艾馬利得悉賀維亦是熱門人選，二人執教風格與成績均差距甚大，反映紐卡素現時欠缺視野。

艾馬利一度盛傳接任紐卡素主帥，惟最新消息指他會拒絕上任。（Getty Images）

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紐卡素潛在新兵（按圖放大）：

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英國媒體亦指，早於斟介艾馬利前，紐卡素亦曾向施丹招手。不過，上季完結後離開皇馬的施丹，甚為滿意現時的待業狀態，不急於重投教練席。而且，貴為歐聯冠軍教練，施丹對下一份工甚有要求，心水選擇只有兩處，除了法國國家隊，就是曼聯。曼聯領隊蘇斯克查的帥位不算穩陣，且有兩位皇馬舊部華拉尼及C朗拿度在陣。

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點圖睇：蘇斯克查上任後，英超各隊轉會開支比較（資料來源：Sky Sports）