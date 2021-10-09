英超｜紐卡素瞬間變豪門　冬窗勢大展拳腳　無限金錢增兵無限制

沙特阿拉伯國家主權基金公共投資基金正式入主紐卡素，「喜鵲」一夜之間升格成為豪門，大換血不是夢，外界預計紐卡素將在轉會市場掃貨。誰是「喜鵲」首簽也是焦點所在，暫時已出現兩個名字，其中一個是「老是常出現」的他。



等了又等，「孤寒」班主艾殊利終於離開紐卡素，成功放盤，「喜鵲」被沙特國家主權基金為首的財團收購，輕鬆成為全球最有錢球會，準備大展拳腳，紐卡素球迷當然期待。

紐卡素被收購消息一出，外界隨即揣測「喜鵲」如何大變身，網民們紛紛「FF」紐卡素齊集C朗﹑美斯﹑夏蘭特及麥巴比等超級球星，成事機率當然不高。根據財務分析師的數據，紐卡素未來3年可花兩億左右擴軍，亦不會觸犯財政公平條例（Financial Fair Play Regulations，簡稱FFP）。

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紐卡素瞬間變豪門，大展拳腳也早已料到。（路透社）

距離冬季轉會窗還有大概兩個月，根據過往慣例，球隊不會在冬窗瘋狂掃貨，但現時擁有「無限金錢」的紐卡素，難以相信沒有任何動作，兩個名字搶先彈出，其中一個說得上是常客。

榮升豪門，首簽豈能求其，紐卡素與新老闆當然希望收購一個有名氣的球星，一壯聲威。巴西中場古天奴再度成為轉會傳聞的主角，根據西班牙傳媒報道，紐卡素有意收購這名巴塞中場。近年來多次傳出，巴塞有意出售古天奴，球隊近日飽受財政問題所困，成功放售必定可以減輕球會的負擔，加上古天奴本身的英超經驗，相信是「喜鵲」一個不錯的選擇。

古天奴是轉會市場的常客，未知今次又能否成事。（資料圖片／Getty Images）

與古天奴爭奪首簽位置，還有來自巴黎聖日耳門的他，意大利傳媒《CalcioMercato》透露，紐卡素正在注視阿根廷前鋒莫路伊卡迪（Mauro Icardi）。美斯今夏轉投PSG，對這名28歲的阿根廷箭頭甚有影響，前線競爭激烈，出走也許是個好選擇。伊卡迪也非垂手可得，盛傳熱刺及祖雲達斯對他同樣有意思。

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紐卡素潛在新兵（按圖放大）：

巴黎聖日耳門前線星光熠熠，不如出走加盟紐卡素做當家射手。（資料圖片／Getty Images）

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