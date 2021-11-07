西甲︱沙維宣布任主帥後首仗巴塞又出事　領先3球竟被追和

巴塞隆拿周六較早時間宣布由沙維接掌帥位後的第一擊，球隊作客切爾達似乎有個好開始，上半場已遙遙領先3球，可是下半場卻判若兩隊，竟遭這支下游球隊連追3球，最終失分收場。



沙維今仗並未就任，繼續由暫代領隊沙治帶領。他們開賽僅5分鐘已由安素法迪開紀錄，布斯基斯18分鐘射成2：0，34分鐘迪比將比數擴大至3：0。完上半場時，巴塞似乎已將比賽「放入雪櫃」。

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巴塞上半場輕輕鬆鬆攻入3球，以為終可反底，怎料還是要失分。（Getty Images）

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誰不知滿以為勝劵在握的巴塞，下半場被切爾達「追吓一球、追吓又一球」，曾效力利物浦的前鋒艾斯柏斯（Iago Aspas）梅開二度，包括96分鐘扳平一球，3：3迫和巴塞，令這支失色班霸陷入西甲連續4場未能取勝的局面。

巴塞12戰只得17分，暫列令人失望的第9位。搶得一分的切爾達，則以13戰12分升上第15位。

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今仗沙維沒有隨隊，是暫代領隊沙治領軍的第3仗，也是最後一仗。賽後他認為巴塞下半場遭遇滑鐵盧，全因傷兵問題，「當你因為球員受傷而作出3個調動，破壞了整個體系。那不是個藉口，但確實影響着球隊表現。」最令人擔心的是，年輕前鋒安素法迪和中堅艾利加西亞半場因傷退下火線，暫時未知傷勢如何。

他分析，「下半場我們無法上前進攻，球員也不知應如何對抗壓力。我們本應要像上半場那樣專注做好進攻，令切爾達無法找到空位。」無奈現實不似預期，「我們必須學習和找出解決方法。」

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巴塞中場法蘭基迪莊則不滿，球證補時太多，「球證補時5分鐘，我已經覺得是太多。當我們落後時，他們總是只給予2至3分鐘（補時）。然後他在一次界外球再補多1分鐘，我從未見過這樣的事。」

巴塞的下一場比賽，是11月20日加泰隆尼亞打吡對愛斯賓奴，也將會是沙維出任主帥後領軍的第一戰，法蘭基迪莊已率先賣口乖，「大家都對沙維的來臨感到興奮，我們也會繼續努力。」

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