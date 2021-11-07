英超︱諾域治終拿下升班後首勝　全取3分後卻辭退主帥法基

諾域治經過11輪聯賽過後，終於取得今季英超首場勝利，好不容易在另一支升班馬賓福特手上全取3分過後，隨即宣布辭退主帥法基（Daniel Farke）。



諾域治今季重返英超後，遲遲未能打開勝利之門。本周作客同為升班馬的賓福特，總算找到勝利方程式。挪威中場馬迪斯洛曼（Mathias Normann）6分鐘為諾域治先開紀錄，29分鐘芬蘭射手迪姆普基十二碼建功，助球隊領先至2：0。

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60分鐘域高亨利的入球，替賓福特追近至1：2，仍無阻諾域治取得今季首場聯賽勝仗。本應是值得慶祝一刻，諾域治賽後不久卻宣布即時辭退自2017年起領軍的主帥法基。

球隊體育總監史釗活韋伯稱，「我們感到現在是時候作出轉變，讓我們有最好的機會留在英超。」法基自2017年5月起帶領諾域治，4年來兩度領軍贏得英冠錦標，升上英超聯賽。

法基兩度帶領諾域治升上英超，卻在今季首場聯賽勝仗後被炒。（Getty Images）

法基接受BBC賽後訪問時，似乎尚未知道自己即將被辭退，「我們當然有機會（生存），這是場漫長的馬拉松。我們合作得愈久，愈是一支更好的球隊。我不保證能留在英超，但不要如此快認定我們已沒有機會。」

他上任後第二季已帶領諾域治贏得英冠，即使2019/20球季升上英超後只得令人失望的第20名降回英冠，上季他再次領軍取得英冠錦標，今季再度重返英超。他帶領金絲雀出戰208場比賽，贏得當中87場，可是英超領軍戰績未如理想，49戰只得6場勝利，是領軍20場以上主帥之中歷來第四最差紀錄。

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