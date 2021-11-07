英超︱曼聯負曼城防線再成恥辱　般奴向隊友放狠話

曼聯本周英超又輸一場，他們不止以0：2主場不敵同市宿敵曼城，而且是繼0：5恥辱大敗予利物浦後，另一場被視為「男人對男孩」（Men VS Boys）之戰，整場比賽強弱懸殊，紅魔鬼根本沒有取勝機會。

賽後中場大將般奴費南迪斯撂下狠話，揚言「我們必須照鏡反省」，又認為一眾隊友都要好好保護門將迪基亞。



般奴費南迪斯認為，曼聯全隊都要好好反省。（Getty Images）

般奴賽後接受Sky Sports訪問時稱，「我們必須少說話，多做事。」他表示，「我一直在說同一番話。因為已經發生過太多、太多次了，我們必須作出轉變，我們所做的並不足夠。」

般奴認為，「假如我們想跟他們處於同一水平，我們必須做得更多。他們顯示我們並不是在同一水平。」他更向隊友撂下狠話，「每個人都必須自我檢討，望着鏡子看看自己做錯什麼。你不能改變任何人的想法，必須先檢視自己，了解自己如何可以做得更好。」

曼市打吡之中，曼聯陣中唯一有好表現的，是門將迪基亞。紅魔所失第二球他有一定責任，惟他單在上半場已作出5次精彩撲救，不單要防住曼城球員攻門，還要留神隊友不時解圍失誤的「攻門」。

般奴費南迪斯接受曼聯官方媒體訪問時繼續發炮，並呼籲隊友要好好保護迪基亞，「失球一定是不好的，問題是我們失球的方式。那實在太容易了。」他批評，「我已經講過好多、好多次，如果不是大衛（迪基亞），比數會更大，令我們看來更差勁。」

點圖睇：曼市打吡失球全來自曼聯失誤

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迪基亞被拍下賽後憤怒一刻：

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「我們必須更好地保護大衛，因為他已經保護了我們很多，我們必須幫助他。」般奴揚言，「他不能每場比賽也作出8、9次撲救的同時，我們仍然失球。」

曼聯又一次交出令人失望的表現，然而今仗跟兩星期前對利物浦一樣，奧脫福仍有主場球迷留守到最後，般奴說，「我們必須向球迷道歉，我們的表現並不夠好。他們創造出美好氣氛，推動我們戰至最後。他們給予我們能量，但我們卻做得不夠。」

曼聯本周又輸一場：

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