英超︱迪基亞真的憤怒了　曼聯門將完場後大發脾氣賽後只說三個字

曼聯門將迪基亞向來予人感覺沉着冷靜，就算比賽結果不似預期，也不會當眾流露內心想法。不過主場0：2不敵曼城後，這位西班牙鋼門終於忍無可忍，完場後步入球員通道前一刻，被拍下罕見大發脾氣一幕。

賽後曼聯絕大多數陣中球員都沒有在社交媒體留言，迪基亞卻說出令人傷感的三個字。



點圖睇：迪基亞賽後發火連環圖

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迪基亞被拍下賽後憤怒一刻：

🚨⚽️ | NEW: David De Gea:



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迪基亞賽後看來十分沮喪，他離開球場前，低頭急步走向球員通道。臨進入球員通道入口前，他被拍下向空氣出盡全力揮拳，當時他一臉憤怒。

曼聯陣中不少球員如保羅普巴、連格以至C朗拿度均是社交媒體常客，上次0：5大敗予利物浦後，C朗仍在Instagram發帖在逆境中繼續發放正能量，可是今仗他們與絕大多數隊友一樣，至今在公開帳戶維持沉默，反而迪基亞有發出新帖文。

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迪基亞的帖文很簡單，只有「I am hurt」三個字。他這句「我真的受傷了」，到底是不滿曼聯隊友在比賽中犯錯頻頻，不斷增加他的工作量，還是曼聯在曼市打吡中落敗，再次在爭標對手中失分，距離冠軍愈來愈遠？只有他才知道。

暫時沒有任何曼聯隊友夠膽回覆迪基亞這個沉重的帖文，只有曾效力曼聯青年軍的門將祖爾佩雷拉（Joel Castro Pereira）留下一句：「你是大哥大」以示支持，一眾球迷的留言相當精彩。

點圖睇：球迷給迪基亞的精彩留言

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今仗後備上陣的雲迪碧克也有發帖。（Instagram＠donnyvdbeek）

除了迪基亞之外，暫時只有後備上陣10分鐘的荷蘭中場雲迪碧克（Donny van de Beek）夠膽在社交媒體談論對曼城一仗的情況。



這位鮮有上陣機會的球星，特別多謝曼聯球迷的支持，「失望的一天，但你的支持就是一切。」他在比賽到80分鐘才後備入替費特，入場時獲奧脫福全場球迷熱烈鼓掌歡迎，而且每逢他觸球時，都會大力為他打氣。

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