F1．墨西哥站｜紅牛排位賽失利　角田裕毅遭炮轟後喊冤：我沒做錯

F1（一級方程式世界錦標賽）今周來到墨西哥站，在這賽道上紅牛車隊一向佔優，加上本田引擎的優勢，自是冠軍大熱，但韋斯達賓（Max Verstappen）和主場出戰的佩雷斯（Sergio Perez）雙雙在排位賽敗予平治兩台戰車。

效力紅牛姊妹車隊艾法托利的紅牛青訓車手角田裕毅，卻更因而遭紅牛高層及車手公開批評，引發「紅牛家族」內鬨。



來到墨西哥站，因賽道位處海拔近2300米墨西哥城，空氣稀薄，賽前普遍認為紅牛車隊會一如既往地更有優勢，其中一個原因是本田引擎在氧氣密度較低之下，性能較平治引擎更佳。經過三場自由練習，紅牛車隊自信兩架戰車都可在頭排起步，但排位賽情況明顯與其預計大有出入。

紅牛車隊在墨西哥站一向強勢，外界本認為他們能在排位賽包辦前兩名，甚至寄望佩雷斯能在主場爭冠。（Getty Images）

排位賽第1和第2回合（Q1和Q2）分別由平治車隊的保達斯和咸美頓暫列第1名，但畢竟大家都只求「過關」、且韋斯達賓當時跟兩名主要對手的時間都相差不遠，車迷仍預期來到「見真章」的Q3，「韋少」至少可以打入前二。

平治入Q3後反底

進入Q3，平治的保達斯兩次快圈都造出無人能及的1分15秒，其隊友咸美頓最快也只能跑出1分16.020秒，無法進入15秒的世界，兩人最終鎖定「平治1-2」。至於韋斯達賓和佩雷斯呢？說起兩位紅牛車手，就必需談及紅牛「姊妹隊」艾法托利（Scuderia AlphaTauri）的日本車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）了。

21歲的角田裕毅今年初登F1舞台，大半季都表現平平，但近期兩度上演「死守平治」的戲碼，更開腔直言「希望韋斯達賓拿冠軍」，令他獲紅牛車隊高層讚賞。偏偏風向這回事，說轉就轉。

角田裕毅（前車）在土耳其站曾在起步後成功防守咸美頓多圈，協助前列的紅牛戰車拉開距離，曾獲紅牛高層稱讚。（Getty Images）

角田今站與麥拿侖的諾里斯（Lando Norris）、Alpine的奧干（Esteban Ocon）等車手一樣，要更換整組動力單元（Power Unit），按例需受罰在尾位起跑，不過角田跟諾里斯一樣要替隊友「破風」，他不惜犧牲自己戰術，在Q2以紅邊軟胎過關進入Q3。一切本按計劃順利進行，角田在Q3兩度為隊友加斯利（Pierre Gasly）破風，加斯利最終取得第5位起步，成為紅牛和平治以外的「中游最佳」。

艾法托利和麥拿侖交出團隊表現（按圖觀看）：

圖說：F1戰車是如何破風的？（按圖閱讀）

角田破風後慢行放鬆 佩雷斯衝出賽道誰之過？

角田完成任務後如常在賽道上慢行讓戰車「放鬆」，比賽工程師先透過無線電著他「讓路」予正造快圈的法拉利車手辛斯；辛斯通過後，工程師再向身在10號彎的角田說「佩雷斯在你後方4秒」，時間緊逼、加上正在高速彎，角田選擇離開賽道進入緩衝區以「讓路」。

然而，佩雷斯在角田離開賽道時，竟也跟着衝出賽道，造不成快圈；緊隨在兩人後面的韋斯達賓眼看兩人都離開賽道，也因而減速及鎖死了輪軚，比賽工程師告訴他「角田離開了賽道」後，「韋少」即回應了一句「笨蛋」。最終兩人都未能改善時間，「韋少」排第3起步，佩雷斯則第4。

佩雷斯衝出賽道，真是角田的錯嗎？（按圖觀看解說）

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紅牛領隊：我們被角田了

事後翻看涉事3架戰車的車Cam片和無線電通訊的話，大都會得出一個結論：角田的比賽工程師可更早知會車手後方有紅牛戰車高速逼近，而角田當時已別無選擇；佩雷斯緊接自行衝出賽道，也應為此負責，接連影響到「韋少」也屬不幸。平治領隊禾夫Toto Wolff也指出：「即使沒有角田的事件，紅牛當時的時間根本不會排到頭位。」

不過紅牛兩大高層——車隊領隊漢拿（Christian Horner）和掌管紅牛及艾法托利兩大車隊的顧問曉密馬高（Helmut Marko），賽後卻同時將矛頭指向角田，漢拿雖承認紅牛戰車未能讓輪軚進入工作溫度令表現未如理想，但也補了一句：「我們『被角田』（Tsunoda'd）了，我不明白為何角田在賽道的那個部份慢行，影響了兩位車手，真是失望，他們兩個都頗為不滿。」

漢拿在排位賽後表達對角田的不滿，更直言「被角田了」。（Getty Images）

角田裕毅賽後即時受訪，已認為錯不在自己：「我沒有打亂他們（紅牛），是他們自己犯錯吧。我不知道韋斯達賓的情況，他也受影響嗎？……若再遇同一情況我還是會這樣做，我不知道我還能怎樣。」但始終是紅牛車隊的青訓車手，他坦言憂心：「我的確擔心，因為我還要跟紅牛去討論這情況，但我沒有做錯呀。」

艾法托利的車隊領隊托斯（Franz Tost）雖然也是「打紅牛工」，仍然公開力挺自己車手：「我們當時跟角田說紅牛戰車逼近，所以他離開賽道讓紅牛們可以輕鬆地通過，佩雷斯跟着角田（離開賽道），根本不是角田的錯。老實說，我完全不明白為何佩雷斯也離開了賽道？」佩雷斯則辯稱「角田突然離開令我失去了下壓力（downforce）」，因而失控。

艾法托利領隊托斯（左一）雖是紅牛體系一員，但在漢拿（中）和馬高（右）公開批評下，也挺身而出為角田裕毅辯護。（Getty Images）

在紅牛高層和車手公開發言、加上紅牛車迷湧入社交媒體留下惡言，角田也在其twitter上反駁：「我已無法再多做什麼了吧……」他不但獲大批車迷留言支持，連平治車隊也留言道：「Yuki，打起精神來！不要管那些haters。」平治車隊還向許多批評漢拿的留言「派心」，令不少車迷指平治趁紅牛體系「內鬨」留下留言，相當「識玩」。

角田裕毅喊冤、平治趁亂留言（按圖觀看）：

韋斯達賓排第3位起步，是否就表示冠軍無望？事實上，過去兩屆墨西哥站在頭排起步的兩名車手，最終都無法奪冠，加上排第3、4名起步的車手，往往能在起點到1號彎之間的大直路食盡前車氣流，優勢不少，且看周一凌晨3時上演的正賽，誰能笑到最後。