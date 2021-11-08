英超｜韋斯咸連挫強敵變爭標分子　莫耶斯瞄準歐聯席位拒談爭標

當日執教曼聯失敗收場，莫耶斯的執教生涯在韋斯咸迎來第二春，今仗主場力克利物浦，帶領「槌仔幫」升上第3位，與榜首只差3分，衝擊聯賽錦標並非天方夜譚，他賽後隨即控制期望，只稱球隊有能力在前列競逐。



韋斯咸主場迎戰利物浦，先憑紅軍門將艾利臣的烏龍球開紀錄，換邊後由科奴斯及蘇馬各建一功，結果以3：2擊敗利物浦，打破對方今季聯賽不敗金身，並以23分壓過利物浦及曼聯等登上第3位，與榜首的車路士僅差3分。

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科奴斯亦是韋斯咸的入球功臣之一。（路透社）

與榜首只差3分，難道韋斯咸是今季爭標分子？莫耶斯直言「諗得太遠」，將目標放在前四更實際，「我是一名樂觀主義者，但衝擊錦標依然太過遙遠，反而我認為爭逐前四更加重要，我們上季只差兩分，為何我們不能站上歐聯舞台？」

莫耶斯2019年底接掌「槌仔幫」先領軍護級，然後上季搖身一變躋身前列，最終取得歐霸席位。今季延續強勢，聯賽先後擊敗李斯特城﹑熱刺及利物浦，聯賽盃更雙殺「曼市雙雄」，主帥莫耶斯再度證明自己的執教能力，他直言自己與執教愛華頓時沒有不同，同樣是那個莫耶斯，只是找到方法讓自己及球隊進步，並深信最好的尚未來臨。

當年執教曼聯不足一季便匆匆敗走，更被戲稱為「足球天才」。今時唔同往日，莫耶斯帶領的韋斯咸已經反超前曼聯，一眾「曼迷」又會否懷念這名「天才」，悔恨當日沒有給予他更多時間呢？