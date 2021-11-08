F1墨西哥站｜平治頭行起步無運行　韋斯達賓收復失地奪今年第9冠

紅牛車隊一向佔優的墨西哥站，竟然被平治車隊佔據頭行起步，韋斯達賓甫開賽已重奪領先位置，及後展示紅牛戰車的優勢，結果輕鬆奪冠。「韋少」的爭標勁敵在後方被主場出戰的佩雷斯步步進逼，幾經辛苦下以第二名衝線，總成績被拉開19分，賽後亦坦言「無符」。



F1賽季進入倒數第5站，來到海拔近2300米的墨西哥城，全因本田引擎在氧氣密度表現更佳，卻在排位賽老貓燒鬚，被咸美頓及保達斯搶佔頭兩位起步，韋斯達賓只能緊隨其後在第3名。

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五盞紅燈一熄，兩架平治戰車並駕齊驅，大外檔的「韋少」在一號彎高速爬頭，甫開賽隨即重奪領先位置。保達斯頭位不保外，入彎時被麥拿侖的列卡度撞中右尾胎失控打「白鴿轉」，並影響後方的戰車，角田裕毅與米克舒密加齊齊退賽。

保達斯被列卡度撞尾失控，其後引致後方的角田裕毅退賽。（路透社）

原以為頭排起步有着數，平治的如意算盤第一隻彎已被打爛，保達斯幸好可以繼續作賽，但已跌出前十位，前方只剩下咸美頓孤軍作戰。安全車在第5圈離開賽道，賽事恢復正常，紅牛的RB16B戰車終於顯示優勢，帶頭的韋斯達賓逐漸拉開差距，第15圈已經領先咸美頓5.4秒，戰至中段擴大至近10秒。

「咸爵爺」失去隊友支援外，形成「二打一」的狀態，前無去路，後亦有追兵，主場車手佩雷斯在後方窮追猛打，咸美頓努力地保持1.5秒左右的距離。墨西哥「溫柔哥」第40圈完成換胎，當時落後咸美頓9.5秒，戰至最後階段追近至1秒距離，咸爵爺最終力保次席衝線。韋斯達賓贏得今年第9個分站冠軍，進一步擴大領先優勢至19分。

有趣的是，過去兩屆墨西哥站在頭排起步的兩名車手，最終都無法奪冠，今年繼續這個傳統，由第3位起步的韋斯達賓稱霸。

韋斯達賓贏得今年第9個分站冠軍。（路透社）

咸美頓爭奪8屆世界冠軍的難度再度增加，面對紅牛戰車強大的實力，他坦言無計可施，「我在今站已傾盡一切，但紅牛實力遠比我們強，我用盡所有努力守住佩雷斯，最終奪亞而回感到十分高興，因為令到紅牛不能包辦冠﹑亞。」

保達斯一起步即坐包廂，更夾在兩名「大哥」中間，其後更被「四萬哥」撞尾，已變成今站的「Non Factor」。原來未夠慘，賽後更要被咸美頓暗諷「做唔到嘢」，「我與保達斯並行，但他留太多空間予韋斯達賓，他可以在外檔加速入彎，而我當時在內檔，我沒有辦法阻止他。」

咸美頓歷盡艱辛，力保次席，落後韋斯達賓19分。（路透社）