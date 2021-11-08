行山｜曾淑雅Jumbo大曬健康性感　探尋「白雪雪東龍島」奇景

向來喜歡行山的TVB藝人曾淑雅（Jumbo）探索新路線，周日分享到東龍島行山，並去到小島南端的景點「白崖」打卡。不過要提醒大家，白崖的位置偏離行山路線，需要攀爬岩石落去。



【曾淑雅分享到東龍島行山的靚相（按圖放大）】

曾淑雅周日分享她到東龍島白崖打卡的照片，見到她上身穿了黑色的sports bra露出纖腰，腰綁外套，配上leggings，站在白色的崖壁前拍照。她留言：「沒有旅遊的日子，離島一天行山遊。」她配上了「白色の秋」、「白雪雪東龍島」及「尋找新路線」的標籤。有網民留言表示，第一眼以為Jumbo去了雪山，好像冰天雪地。

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白崖是東龍島較隱秘的景點，遠離環島山徑，較少行山人士前往。通常行山人士遊覽東龍島，都會選擇環島行，約需3小時。白崖位於東龍島的南端，需要由環島山徑轉往鹿頸灣，再經過無線電站，最後攀爬岩石落海邊的岩岸，才去得到這片白色的岩壁。落白崖的路線難度較高，需要手腳並用，不宜新手嘗試。

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