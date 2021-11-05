行山｜鍾晴行玉桂山獻上綑邊第一次　路線有危險叮囑網民要小心

無綫女藝人鍾晴（Karlie）趁天氣轉涼，到玉桂山行山，到訪鴨脷排的燈塔，在岩岸拍攝「天空之鏡」，並首次嘗試綑邊，沿岸邊行回利南道。她表示這條路線值4星難度，而且綑邊都幾危險，要相當小心。



【鍾晴分享行玉桂山的照片及影片】

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鍾晴間中會在Instagram分享行山經歷，今日她介紹玉桂山及鴨脷排的路線。她並非首次到玉桂山行山，她在5年前已經去過一次，當時她上到玉桂山山頂便折返，並沒有落到連島沙洲去鴨脷排。今次她決定行得更遠，上完高196米的玉桂山後，沿浮沙碎石路急落到沙洲，再到鴨脷排，行至盡頭的燈塔。她透露今次不是原路折返玉桂山，而是經西岸綑邊，至利南道完成。

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「個人認為都係一個幾值得行嘅山！」對鍾晴而言，今次行山最大的挑戰是綑邊。她寫：「第一次綑邊遊，真係令我大開眼界！因為之前成日都聽人講綑邊，我都唔係好明白，其實發現都幾危險，真係要好小心！」她表示行這條綑邊路線時，在裝備上需要做足準備，包括手套、防跣的鞋及防曬。

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鍾晴表示由燈塔再行前一點，就去到這個位置。（鍾晴Instagram）

在這條路線中，相信鍾晴最喜歡岩岸上的一個小水池，她在那裏拍了一張天空之鏡的照片，並教大家找這個位置。她寫：「另外好多人問我，啲水咁清究竟係邊度嚟？去到燈塔後再行前少少就會見到㗎啦。」

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