F1墨西哥站｜人民英雄佩雷斯萬人景仰　主場創歷史的一個美中不足

F1現役唯一一名墨西哥車手佩雷斯，今站返回老家主場出擊，受到現場一眾車迷的英雄式招待。墨西哥「溫柔哥」最終只能以季軍完賽，仍然創下歷史，成為墨西哥站史上首名主場開香檳的車手，他坦言亦有美中不足。



來到海拔近2300米的墨西哥城，紅牛所用的本田引擎有優勢，有望在今站收窄車隊榜與平治的差距。紅牛當家車手韋斯達賓不負眾望，首隻彎「KO」兩名平治車手領先，其後由頭帶到尾，勇奪今年第9個分站冠軍，鞏固車手榜的領先優勢。

平治頭行起步無運行 韋斯達賓收復失地奪今年第9冠

去年因疫情關係取消的墨西哥站，今年復辦並開放車迷入場，全場坐無虛席，氣氛一流，而在場車迷的目標人物，當然是主場車手﹑效力紅牛的佩雷斯，他的家人亦在車房為「溫柔哥」打氣。

墨西哥車迷當然支持同鄉佩雷斯。（Getty Images）

佩雷斯2015年首次墨西哥站登場，5度參賽亦是效力同一車隊（印度力量及其後改名的RacingPoint），除了2018年均打入前十，可惜未能登上頒獎台。「溫柔哥」今年加盟紅牛車隊，加上本身戰車的優勢，殺上頒獎台開香檳絕不是夢。

佩雷斯守在第4位起步，甫開賽已進佔三甲，及後一直緊隨咸美頓，給予對手不少壓力，尤其是在換胎後，以一條較新的輪胎力追，雖然最終無功而還，仍能以第3名衝線，成為首名在墨西哥站登上頒獎台的主場車手。

佩雷斯成為首名墨西哥站登上頒獎台的主場車手。（Getty Images）

墨西哥人民英雄佩雷斯：

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「溫柔哥」主場揚威，一眾墨西哥車迷陷入瘋狂，佩雷斯特意在衝線後停在最多觀眾的Peraltada彎慶祝，逐一與家人擁抱慶祝，其後更被車隊工作人員捧起，接受在場車迷的歡呼。最搶鏡的，必定是佩雷斯父親，親眼見證愛兒生涯第15次上頒獎台，他立即化身「自豪老豆」，與佩雷斯擁抱時七情上面，喜悅之情盡寫在臉上，其後他連「韋少」亦攬攬慶祝。

佩雷斯父親（中）見證愛兒上頒獎台，難掩喜悅之情。（Getty Images）

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在主場創下歷史，惟「溫柔哥」認為今站亦有美中不足之處，「今站未能包辦冠﹑亞軍是個小小的遺憾，如果有多一個圈，我相信可以超越咸美頓。」

佩雷斯感激車迷的熱烈支持，直言每次經過Peraltada看台時也聽到歡呼聲，這是他的推動力，使這個頒獎台變得不一樣，「主場開香檳別具意義，我希望贏得分站冠軍，縱然這不是最理想的成績，但這是墨西哥，我一定要好好享受這次頒獎台。」

主場開香檳，對佩雷斯別具意義。（Getty Images）

F1車手總成績榜前5位（截至墨西哥站）：

今季F1餘下賽程：